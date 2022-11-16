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Экономика
16 ноября 2022, 16:49

Минфин не видит оснований для продления льготной ипотеки для новостроек

  Валерия Белякова
Строительство жилого дома

В РФ на сегодня действует несколько программ по выдаче льготных ипотечных кредитов. Фото: Галина Соловьева

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что выдача льготной ипотеки под 7% годовых может быть завершена 31 декабря. Министерство не видит необходимости в введении новых мер господдержки первичного рынка жилья.

"Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря", — заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы, сообщает ТАСС.

Ранее Минстрой России выступал за продление программы выдачи льготных кредитов под сниженный процент на квартиры в новостройках. Однако решение о введении дополнительных мер поддержки будет приниматься исходя из спроса покупателей.

Сейчас в РФ льготные кредиты предоставляют в рамках семейной, сельской, дальневосточной ипотек под 6, 3 и 2% годовых соответственно. Также льготные займы выдаются на новостройки под 7% и для IT-специалистов под 5% годовых.

Напомним, ранее кабинет министров продлил в России программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года.

Областная газета Свердловской области

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