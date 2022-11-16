Минфин не видит оснований для продления льготной ипотеки для новостроек

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что выдача льготной ипотеки под 7% годовых может быть завершена 31 декабря. Министерство не видит необходимости в введении новых мер господдержки первичного рынка жилья.
"Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря", — заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы, сообщает ТАСС.
Ранее Минстрой России выступал за продление программы выдачи льготных кредитов под сниженный процент на квартиры в новостройках. Однако решение о введении дополнительных мер поддержки будет приниматься исходя из спроса покупателей.
Сейчас в РФ льготные кредиты предоставляют в рамках семейной, сельской, дальневосточной ипотек под 6, 3 и 2% годовых соответственно. Также льготные займы выдаются на новостройки под 7% и для IT-специалистов под 5% годовых.
Напомним, ранее кабинет министров продлил в России программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года.