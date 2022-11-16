«Сухой порт» как драйвер

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, открывший форум, отметил большой экономический потенциал Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге открылся VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России – 2030: вызовы и действия 2.0». Ключевые темы обсуждения в этом году – межмуниципальное сотрудничество, развитие агломераций, вызовы, с которыми сталкиваются города в условиях внешнего санкционного давления. Одним из главных событий первого дня стало обсуждение перспектив реализации в Свердловской области проекта «Сухой порт».

Время для творчества

Форум «Города России – 2030» проводится в Екатеринбурге с 2016 года. За это время представительство регионов на нем увеличилось кратно: с 15 до 80.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

– В очередной раз Екатеринбург становится площадкой для серьезных дискуссий, обмена опытом по актуальным вопросам развития городов Российской Федерации. Свердловская область имеет значительный потенциал для демонстрации своих возможностей и своего опыта. Мы запустили достаточно крупный инфраструктурный проект в Екатеринбурге — «Сухой порт», который позволит Свердловской области стать крупнейшим транспортно-логистическим хабом. Параллельно прорабатываем вопрос развития наземного метро, которое создаст общую рельсовую транспортную инфраструктуру для восьми городов Екатеринбургской агломерации. Я уверен, что не только крупные проекты, но и малые проекты, реализуемые в городах Свердловской области, могут быть интересны для участников форума, – сказал в приветственном слове Олег Чемезов.

По словам вице-губернатора, насыщенная деловая программа, круглые столы, пленарное заседание, должны показать, кто и что делает в условиях внешнего давления, чем заменяют импортные сервисы и компании, которые ушли в условиях санкций, какие выработанные решения можно дальше применять в разных городах.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков подчеркнул, что Екатеринбург вошел в перечень пилотов, где апробируется система долгосрочных планов развития агломерации.

– Город имеет один из самых высоких потенциалов именно агломерационного развития. Это связано как с объективными факторами промышленной и инфраструктурной развитости, так и с силой региональной и муниципальной команды, – отметил замминистра (подробнее о Екатеринбургской городской агломерации читайте в следующем номере «ОГ»).

Полпред Президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев отметил, что ежегодно «Города России» собирают более тысячи участников со всех концов страны, и этот интерес оправдан. Он напомнил, что 75 процентов населения России сегодня проживает в городах, а количество вопросов, за которые отвечают городские власти, огромно. Владимир Якушев подчеркнул, что каждый российский город индивидуален, у каждого своя специфика проблем и свои пути решений, и призвал собравшихся широко использовать положительные практики, существующие в других муниципалитетах.

– Надо стремиться к тому, чтобы качество и объем услуг не зависели от того, в мегаполисе или в малом городе живет человек. В условиях вызовов, с которыми столкнулась Россия, эта работа продолжается. Именно сейчас мы переживаем время творческих, неординарных решений. И форум в Екатеринбурге должен стать площадкой для обмена самыми успешными практиками, – сказал Владимир Якушев участникам форума.

Организаторами форума выступили администрация Екатеринбурга и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке правительства Свердловской области. Форум проводился в уральской столице уже в шестой раз. Фото: Павел Ворожцов

«Сухому порту» – быть

Одна из ключевых сессий первого дня форума была посвящена перспективам развития в Екатеринбурге «Сухого порта». Дмитрий Вахруков вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, транспортниками, дорожниками, грузоперевозчиками и финансистами обсудил основные принципы создания в уральской столице крупного транспортно-логистического узла, через который пойдут товары из Казахстана, Китая, Кореи и других стран Азии.

Базовая площадка «Сухого порта» разместится между Тюменским и Челябинским трактами, в районе аэропорта Кольцово. Его площадь составит 1,5 тысячи гектаров. Новый хаб будет выполнять роль экономических ворот России на восток: согласно расчетам, товарооборот в транспортно-логистическом узле к 2030 году составит 60 млн тонн, к 2035 году – 80 млн (для сравнения: оборот большого порта Санкт-Петербурга – 62 млн тонн). Планируется, что первый груз «Сухой порт» примет уже в следующем году.

Главным стратегическим партнером проекта будет Свердловская железная дорога – ее услугами пользуются свыше 12 тысяч промышленных предприятий области.

– У нас есть все возможности для развития в Екатеринбурге «Сухого порта», – заявил в ходе сессии глава СвЖД Иван Колесников. – Свердловская железная дорога уже сегодня перевозит порядка 150 млн тонн различных грузов, это 11 процентов от всех железнодорожных перевозок в России. В ближайшее время планируем увеличить этот показатель еще на 60 млн тонн, и в этом смысле мы вне конкуренции. Железная дорога выполнила масштабную реконструкцию станции Свердловск-Сортировочный – сегодня это крупнейший в стране транспортно-логистический объект. Мы научились доставлять грузы до Москвы всего за 41 час – это очень быстро. А в недавно открытом в Екатеринбурге транспортно-логистическом центре «Уральский» запустили технологию перевозки грузов с дальневосточных портов в полувагонах – это наше ноу-хау. Это очень серьезные результаты, их нужно только правильно интегрировать в систему «Сухого порта».

Алексей Орлов рассказал Дмитрию Вахрукову, что в Екатеринбурге есть вся необходимая для «Сухого порта» складская инфраструктура.

– В 2021 году в городе ввели в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров складских помещений. Сегодня их общая площадь составляет уже три миллиона квадратных метров. Идет активная работа с грузами в аэропорту Кольцово, где расширяется сеть таможенного досмотра. Прорабатывается проект наземного метро – кольцевой электрички. На железнодорожной станции «Гипсовая» запущен новый терминально-логистический комплекс. Кроме того, через Екатеринбург скоро пройдет скоростная федеральная трасса Москва – Казань – Екатеринбург с выходом на Тюмень и Челябинск. Строительство ведется с опережением графика. Наш город – центр пересечения основных транспортных коридоров России, поэтому мы очень заинтересованы в проекте «Сухой порт», – подчеркнул глава Екатеринбурга.

– Мы внесли в действующий Генплан Екатеринбурга до 2025 года все перспективные проекты – расширение аэропорта, кольцевую электричку, новые логистические центры и прочее. То есть учтено все, если уральская столица станет «Сухим портом». Параллельно мы готовим новый Генплан – до 2045 года, который уже в декабре планируем вынести на общественные обсуждения. Там тоже все это есть, – добавил заместитель Алексея Орлова Рустам Галямов.

Цитата Дмитрий ВАХРУКОВ, заместитель министра экономического развития РФ: – Екатеринбург попал в перечень пилотов, где мы сейчас апробируем систему долгосрочных планов развития агломерации. Город имеет один из самых высоких потенциалов именно агломерационного развития. Это связано как с объективными факторами промышленной развитости, инфраструктурной развитости, так и с силой региональной и муниципальной команды.

В чем выгода

Свое мнение о проекте «Сухой порт» высказали и представители ведущих компаний Екатеринбурга, осуществляющих контейнерные перевозки. Они отметили, что через Екатеринбург ежесуточно проходят несколько тысяч фур – это огромный товарооборот. В связи с внешним экономическим давлением на Россию им пришлось спешно перераспределять транспортные потоки. Перспективными стали направления в сторону Азовского и Черного морей, а также в Казахстан, откуда можно выйти на Иран и Индию. Эти государства особенно заинтересованы в сотрудничестве с Россией, и екатеринбургский «Сухой порт» позволит расширить рынки сбыта, сэкономить на транспортных перевозках, а также создать новые рабочие места.

– Екатеринбург находится в выгодном географическом положении – на границе Европы и Азии, это большое преимущество. Также есть нужная для «Сухого порта» инфраструктура. Сегодняшние обстоятельства таковы, что «Сухой порт» нужно рассматривать не как локальную площадку для развития отдельного региона, а как он будет встраиваться в общероссийскую систему логистики. Если идти этим путем, то препятствий я не вижу, – резюмировал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

К слову, в настоящее время в России действуют восемь «Сухих портов» – в Московской области, Санкт-Петербурге, Рязани и других территориях. Екатеринбург, судя по всему, станет девятым.

Справка За два дня в рамках форума пройдут около 80 мероприятий, в них примут участие более двух тысяч человек – представители всех уровней власти, крупнейших промышленных предприятий и бизнес-сообществ России, международные эксперты.