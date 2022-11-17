Свердловские хлебопеки получат еще около 9 млн рублей господдержки

Субсидии хлебопекам на Среднем Урале предоставляют уже второй год подряд. Фото: Павел Ворожцов

Пекарни Среднего Урала дополнительно получат 9 млн рублей для сдерживания роста цен на хлебобулочные изделия. Суммарный объем господдержки свердловских хлебопеков в 2022 году с учетом федеральных и региональных средств составит 92,7 млн рублей.

По словам главы и.о. минАПК Свердловской области Артема Бахтерева, государственная поддержка предоставляется 25 хлебопекарным организациям, которые были выбраны по результатам конкурса.

"Размер субсидии составляет 2 650 рублей за тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. При этом предприятия обязуются не повышать цены на продукцию, что позволит и далее обеспечивать доступность хлеба, как социально значимого товара, для всех потребителей", — заявил Артем Бахтерев.

Субсидии хлебопекам на Среднем Урале предоставляют уже второй год подряд. В 2021 году их получили 10 предприятий — общая сумма господдержки составила более 40 млн рублей.

В региональном департаменте информполитики напомнили, что губернатор Евгений Куйвашев поставил перед свердловскими аграриями задачу по обеспечению продовольственной безопасности Среднего Урала, расширению ассортимента и увеличению объема выпускаемой продукции. Сельхозпроизводители также получают значительную поддержку государства — в этом году им направлено более 4 млрд рублей.