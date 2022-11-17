Средство против «вечной» кабалы

У должников банков появился шанс списать "зависшие" долги. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир ПУТИН на прошедшем в среду совещании правительства России обратил внимание на ситуацию, когда «банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов» пенсионерам, а те потом «превращаются в вечных должников». В качестве решения проблемы министр экономического развития Максим РЕШЕТНИКОВ предложил правительству расширить круг лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства.

Одной из наиболее важных тем, которые обсуждались на заседании федерального правительства с участием президента, стала проблема несостоятельных должников. Владимир Путин выступил против выдачи небольших кредитов пенсионерам, многие из которых потом не могут расплатиться. В частности президент заявил, что из-за выдачи небольших кредитов многие пенсионеры становятся вечными должниками банков.

– Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, – сказал президент.

Он указал на необходимость прекратить такие случаи, расширив механизм внесудебного банкротства граждан. В ответ глава министерства экономического развития России Максим Решетников предложил вдвое – с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей – увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ). При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, он предложил понизить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также министр предложил сократить вдвое – с 10 до 5 лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству. Кроме того, Минэкономразвития предложило упростить доступ к процедуре внесудебного банкротства пенсионерам и гражданам с низкими доходами.

Предложения президент поддержал и попросил реализовать их «как можно быстрее».

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова является членом экспертного совета Центрального банка. Вместе с коллегами она давно работает над комплексом мер по защите интересов потребителей финансовых услуг. В злободневности описанной президентом проблемы омбудсмен не раз убеждалась лично.

– Мы очень много работаем на эту тему с нашими пенсионерами. У меня был случай, когда пришлось срочно защищать человека. Бабушка взяла кредиты для своих опекаемых внуков и не смогла их выплатить. Дело едва не дошло до суицида. И таких примеров – десятки. Как правило, должниками банков становятся люди небогатые, с невысокой финансовой грамотностью. Если всё наработанное с учетом одобренных президентом предложений реализуем, меньше трагических исходов будем иметь.

Сегодня в подавляющем большинстве случаев признание физических лиц несостоятельными решается в судебном порядке.

В арбитражном суде Свердловской области «ОГ» сообщили, что по сравнению с прошлым годом число вынесенных решений о признании физических лиц банкротами значительно выросло. Так, за 9 месяцев 2021 года их было 5436, а за тот же период 2022 года – уже 7820. В каждом случае вводилась процедура реализации имущества банкрота. Как пояснили в суде, чаще всего в делах о банкротстве фигурируют суммы долга от 300 тысяч до 1 млн рублей. Это касается как займов, так и кредитов. По словам представителя Арбитражного суда Владилена Першина, люди стали чаще попадать в ситуации, когда у них просто не хватает средств на погашение долгов.

Артем Комсюков, руководитель екатеринбургского офиса фирмы, специализирующейся на делах о несостоятельности, отметил, что расширение механизма внесудебного банкротства позволит разгрузить суды и поможет выйти из проблемной ситуации людям с относительно небольшими суммами «зависшего» долга.

Комментируя инициативу Минэкономразвития, директор института финансов и права Уральского государственного экономического университетаМаксим Марамыгин предложил еще ряд мер, направленных на решение проблемы малоимущих должников. В частности, он считает необходимым оградить пожилых людей от агрессивного навязывания банками кредитов.

– Для этого необходимо увеличить нормы обязательного резервирования средств банками. Такая мера заставит банки устанавливать более высокие ставки для потребительских кредитов и сделает их не столь привлекательными для граждан, особенно пожилых. Это общемировой опыт мягкого регулирования кредитной политики банков, – отметил Максим Марамыгин.

Как работает внесудебное банкротство Возможность подать на банкротство в упрощенном порядке и списать долги существует в России с 1-го сентября 2020 года. Гражданин может подать заявление в МФЦ. Если обращение будет одобрено, физлицо признают финансово несостоятельным. С начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан. Гражданин не должен иметь имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Это считается доказанным, если все исполнительные производства в отношении должника завершены, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам.