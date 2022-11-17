Михаил Мишустин назвал Средний Урал одним из лидеров по объему товарооборота с Азербайджаном

Наиболее активно российские и азербайджанские регионы взаимодействуют в сферах сельского хозяйства, транспорта и промышленности. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 ноября прибыл в Баку во главе российской делегации, чтобы принять участие в XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме. В ходе пленарного заседания председатель кабмина РФ назвал регионы-лидеры по объему товарооборота с Азербайджаном.

В пятерке основных торговых партнеров — Москва, Краснодарский и Ставропольский края, Московская и Свердловская области. Премьер-министр добавил, что на сегодняшний день более 70 субъектов России развивают сотрудничество с Азербайджаном. При этом почти у 20 из них имеются соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.

Наиболее активно российские и азербайджанские регионы контактируют в сферах сельского хозяйства, транспорта и промышленности.

"Все регионы Российской Федерации заинтересованы в расширении контактов с Азербайджаном по ключевым направлениям. Это прежде всего промышленность, транспорт, судостроение, сельское хозяйство и инвестиции", — передает слова Михаила Мишустина ТАСС.

Как ранее писала "Областная газета", в состав российской делегации, возглавляемой премьер-министром, вошел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал форум отличной площадкой для расширения сфер взаимодействия между регионами России и Азербайджана.