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17 ноября 2022, 20:44

Михаил Мишустин назвал Средний Урал одним из лидеров по объему товарооборота с Азербайджаном

Михаил Мишустин

Наиболее активно российские и азербайджанские регионы взаимодействуют в сферах сельского хозяйства, транспорта и промышленности. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 ноября прибыл в Баку во главе российской делегации, чтобы принять участие в XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме. В ходе пленарного заседания председатель кабмина РФ назвал регионы-лидеры по объему товарооборота с Азербайджаном.

В пятерке основных торговых партнеров — Москва, Краснодарский и Ставропольский края, Московская и Свердловская области. Премьер-министр добавил, что на сегодняшний день более 70 субъектов России развивают сотрудничество с Азербайджаном. При этом почти у 20 из них имеются соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.

Наиболее активно российские и азербайджанские регионы контактируют в сферах сельского хозяйства, транспорта и промышленности.

"Все регионы Российской Федерации заинтересованы в расширении контактов с Азербайджаном по ключевым направлениям. Это прежде всего промышленность, транспорт, судостроение, сельское хозяйство и инвестиции", — передает слова Михаила Мишустина ТАСС.

Как ранее писала "Областная газета", в состав российской делегации, возглавляемой премьер-министром, вошел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал форум отличной площадкой для расширения сфер взаимодействия между регионами России и Азербайджана.

Областная газета Свердловской области

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