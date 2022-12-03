«30 лет — это время свершений»

Фото: пресс-служба Управления Федерального казначейства по Свердловской области

8 декабря 2022 года исполняется 30 лет со дня образования российского казначейства. О воссоздании и развитии одного из самых динамичных финансовых институтов в России корреспонденту «Областной газеты» Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ рассказал руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области Алексей ПАНТЕЛЕЕВ.

– Алексей Юрьевич, казначейство – структура, о которой не так часто приходится слышать в публичном пространстве. Обычные люди с вашей работой сталкиваются?

– Конечно. Уплата налогов, пошлин, возвраты НДС, выделение субсидий малому бизнесу, предъявление исполнительных документов взыскателям на оплату – это все работа Казначейства. Добавьте к этому казначейское обслуживание учреждений, финансирование предприятий в рамках казначейского сопровождения – точек пересечения получается немало.

– Несмотря на многовековую историю самого Казначейства, для Российской Федерации этот институт достаточно молодой – ему всего 30 лет. Причем создавался он в непростое для нашей страны время – лихие 90-е. Как это было?

– Костяк нашего регионального Управления и его 60 территориальных отделений составили работники районных финансовых отделов. Все обладали богатым опытом финансовой и руководящей работы. Возглавил подразделение Юрий Николаевич Шипицин. Свои знания, способности коллеги использовали для становления Управления.

Напомню, тогда в стране был непростой период. Существовали натуральные и денежные лимиты потребления. Финансовая система переживала кризис расчетов. Банковский контроль за использованием бюджетных средств был ослаблен. У государства были огромные долги перед бюджетниками, у предприятий – долги по заработной плате и уплате налогов. Многие из них находились в предбанкротном состоянии.

Нам удалось довольно быстро наладить систему доведения финансирования до получателей средств федерального бюджета с открытием в Управлении лицевых счетов. На едином казначейском счете (ЕКС) пополняли счет федерального бюджета за счет доходов от уплаты налогов и сборов.

Были стабилизированы выплаты на территории Свердловской области. Управление как часть разветвленной федеральной структуры обеспечило финансирование бюджетных учреждений, федеральных целевых программ, исполнение бюджета региона. Осуществлялся контроль за прохождением средств федерального бюджета и их целевым использованием.

Казначейская система активно развивалась. Результаты нашей работы стали основой для широкого спектра государственных услуг. Сегодня на ЕКС открыто 359 казначейских счетов для ведения 3 781 лицевого счета участников всех уровней бюджетов.

– Чем сегодня занимается Казначейство? Как спустя 30 лет изменились его функции?

– Текущая финансовая деятельность Управления в структуре Казначейства России связана с решением государственных задач в рамках исполнения бюджетов, бухгалтерского учета и отчетности, государственного финансового контроля, контрактной системы, аудиторской практики и многих других направлений. Они определяются стратегией бюджетной политики в Свердловской области и Уральском федеральном округе.

Сегодня органы Федерального казначейства осуществляют бюджетные полномочия, обеспечивая казначейское обслуживание путем проведения платежей по поручению прямых участников в системе казначейских платежей, осуществляют контроль за расходованием бюджетных средств. Кроме того, специалисты ретранслируют в государственные информационные системы все аккумулируемые финансовые потоки и операции: налоговые и платежные, доходные и расходные, бухгалтерские и бюджетные, уже безбумажные, но цифровые.

– Во все сферы нашей жизни все глубже проникают цифровые технологии. Кстати, как быстро Казначейство переходит с бумаги на цифру?

– Процесс идет очень активно. Внедряется «Электронный бюджет» – единая система управления государственными и муниципальными финансами. Также нельзя недооценивать контрольные функции Казначейства в Единой информационной системе в сфере закупок, работу в качестве оператора системы казначейских платежей, ГИС ГМП, электронных сертификатов, государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

Такое доступное и прозрачное информационное поле предоставляет возможности для использования цифровых данных участниками бюджетного процесса, финансовыми органами, референтными группами, внешними пользователями как для проведения аналитических и контрольных мероприятий, так и в целом для совершенствования процесса исполнения бюджетов.

Задачи обозначены в Стратегической карте Казначейства России на 2022–2030 годы: это и развитие системы казначейских платежей, единого информационного пространства, эффективности управления закупками в области учета и цифрового развития.

– Какие новые возможности появятся у Казначейства в следующем году для контроля бюджетных средств?

— Это прежде всего экспериментальное внедрение института единого налогового счета. В соответствии с федеральным законодательством, начиная с 1 января 2023 года всем налогоплательщикам вменена обязанность по уплате налогов путем перечисления денег в качестве единого налогового платежа общей суммой (совокупная обязанность). Учет всех налоговых платежей и их распределение между бюджетами будет осуществляться только на отдельном казначейском счете уполномоченного органа Федерального казначейства, а не в каждом субъекте Российской Федерации, как ранее.

Для повышения эффективности бюджетных расходов с конца 2021 года Управлением проводится работа с получателями средств федерального бюджета, получателями целевых средств, предоставляемых в бюджет субъекта РФ, по 671 соглашению по межбюджетным трансфертам. Оценивается исполнение бюджета, контрактация.

Управление также предоставляет бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета как региону, так и муниципалитетам за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета.

Например, в текущем году Управлением заключены договоры с тремя заемщиками – Минфином Свердловской области, Каменск-Уральским городским округом и Березовским городским округом. Последнему предоставлен бюджетный кредит со сроком возврата 01.12.2022 в размере 50,0 млн. рублей.

Необходимо отметить, что бюджетный кредит предоставляется с уплатой процентов за пользование в размере одной третьей ставки рефинансирования Центробанка. Процентная ставка гораздо ниже, чем по кредитам коммерческих банков, что позволяет значительно сократить расходы на обслуживание бюджетного кредита для заемщика.

К преимуществам внедрения системы казначейских платежей также относится и возможность получения региональными бюджетами финансов от размещения временно свободных средств ЕКС. Казначейство может делать это благодаря эффективному управлению ликвидностью. В частности, в бюджет Свердловской области в 2021 году поступили дополнительные доходы в размере около 180 млн рублей, за 9 месяцев текущего года – уже 820 млн рублей.

– С 1 января 2022 года начали действовать Правила бюджетного мониторинга. Что это такое?

– Это механизм, с помощью которого государство контролирует целевое использование бюджетных средств. Речь идет о дополнительных проверках при открытии лицевых счетов и осуществлении операций, целью которых является предупреждение и предотвращение финансовых нарушений. В соответствии со статьей 242.13–1. Бюджетного кодекса этот набор функций был дополнен правилами проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в отношении участников казначейского сопровождения или юридических лиц.

Не могу не сказать и о новом инструменте развития региональной экономики, а именно инфраструктурных бюджетных кредитах по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. Управление также обеспечивает проведение операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета регионам.

Так, бюджету Свердловской области выделен кредит в размере 5 129,5 млн рублей (под 5 проектов и 11 мероприятий), при этом кассовый расход на сегодня составляет 3 488,6 млн рублей. За Казначейством закреплен прежде всего государственный финансовый контроль использования бюджетных средств. В частности, выявление и минимизация рисков с присвоением кода контракту или соглашению, источником финансового обеспечения которого является данный инфраструктурный бюджетный кредит.

– Контроль за эффективным расходованием средств, выделенных на нацпроекты, в числе других задач тоже прерогатива Казначейства?

Конечно, мы осуществляем государственный финансовый контроль по направлениям демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, наука, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Проведено 20 контрольных мероприятий, установлено, что предоставленные средства из федерального бюджета использованы Свердловской областью на цели, определенные национальными проектами, а достигнутые показатели соответствуют утвержденным.

В заключение отмечу, что за всей многозадачностью выполняемых функций стоят люди. В нашем управлении работают 516 специалистов: 107 молодых сотрудников в возрасте до 35 лет и 31 сотрудник, отдавший системе свыше 20 лет. Под руководством Федерального казначейства сотрудники Управления активно принимают участие в разработке инструктивных и методических материалов, реализации пилотных проектов Стратегической карты Казначейства России, внедрении масштабных проектов и функциональных испытаниях программного обеспечения.

– Что бы вы хотели пожелать коллегам по случаю профессионального праздника?

– Поздравляя коллег с профессиональным праздником, хочу сказать, что вместе нам предстоит еще многое сделать, реализовать, усовершенствовать. 30 лет — это время свершений, хотя, думаю, реализация глобальных задач у нас еще впереди!

ДОСЬЕ Алексей Юрьевич ПАНТЕЛЕЕВ родился в 1965 году. В 1988 году окончил Куйбышевский плановый институт и начал работать в финансовых органах. Занимал должности заместителя главы администрации Ульяновской области по финансам, министра финансов правительства Ульяновской области. В 2001 году – присвоено ученое звание кандидата экономических наук. В 2009 году Алексей Пантелеев назначен руководителем Управления Федерального казначейства по Свердловской области. Государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Женат, имеет двух взрослых детей.

История праздника История казначейства ведет летоисчисление со времен русских княжеств Древней Руси. В XV веке были образованы казенные дворы, а во времена царствования Петра I– Счетная (Казначейская) контора. В XVIII веке Екатерина II создала в каждой губернии казенные палаты. В 1802 году Александр I учредил министерство, и управление финансами распределилось между тремя ведомствами. В 1821 году был создан Департамент государственного казначейства. После Октябрьской революции, в 1918 году, казначейство было упразднено и возникли новые структуры – Наркомат финансов и Народный банк РСФСР, которые впоследствии переименовали в Министерство финансов и Госбанк СССР. 8 декабря 1992 года Указом Президента была создана структура органов Федерального казначейства. Эта дата и стала днем образования российского казначейства.

Фото: пресс-служба Управления Федерального казначейства по Свердловской области