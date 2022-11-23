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23 ноября 2022, 17:59

В 2023 году прожиточный минимум составит 14 375 рублей

деньги

На 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля. Фото: Павел Ворожцов

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который устанавливает прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей.

Его величина устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей), пишет ТАСС. Напомним, в конце сентября кабмин внес соответствующую инициативу на рассмотрение палаты. Позже депутаты одобрили ее в первом и втором чтениях.

По данным Минтруда РФ, повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан: семей с детьми, пенсионеров, беременных.

Напомним, на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. 1 июня размер прожиточного минимума был увеличен на 10%.

Как ранее писала "Областная газета", с 1 июня на Среднем Урале были установлены следующие величины прожиточного минимума:

  • для трудоспособного населения — 14 717 рублей (+23%);
  • для пенсионеров — 11 612 рублей (+22%);
  • для детей — 14 156 рублей (+19,5%).
Областная газета Свердловской области

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