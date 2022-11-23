Тагильскому коксу прописали экологичный режим

Пусковую кнопку нажимают Денис Новоженов, Александр Козлов, Алексей Иванов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера министр природных ресурсов и экологии РФ Александр КОЗЛОВ и губернатор Евгений КУЙВАШЕВ побывали в Нижнем Тагиле. В ходе рабочей поездки ввели в работу современное экологическое оборудование на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК и дали старт движению новых трамваев. Проекты реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

На два года раньше

Символическое нажатие кнопки, и газ из старой градирни (устройства для охлаждения большого количества воды потоком воздуха. – Прим. «ОГ») перенаправлен в новый теплообменник закрытого типа. Перевод коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК на закрытый цикл охлаждения газа, который образуется при производстве кокса, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу на 56%.

Для участия в торжественной церемонии на Средний Урал прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. По его словам, Нижний Тагил – один из 12 городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух»: основные источники вредных выбросов здесь – автотранспорт, частный сектор и промышленные предприятия.

– Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан, и особенно жителей Ленинского района, – это уменьшение запахов. Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия – это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью – цены не имеет. Чистый воздух бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные средства в реализацию экологических проектов – это достойный пример для других, – отметил Александр Козлов.

Раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа на производстве попадала в градирню открытого типа. Теперь она будет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. После очистки коксовый газ будет возвращаться для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината.

Инвестиции в проект составили больше 2 миллиардов рублей, а его реализация заняла всего 2,5 года: оборудование ввели в работу на два года раньше срока. Вклад предприятия в решение экологических проблем Нижнего Тагила оценил губернатор Евгений Куйвашев:

– Это важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле. А значит, мы еще продвинулись в решении задачи, поставленной Президентом России: добиться кардинального улучшения экологии в крупнейшем промышленном центре региона. Новое оборудование установлено в рамках федерального проекта «Чистый воздух». И это только часть масштабной экологической программы, которую последовательно реализует ЕВРАЗ НТМК, – подчеркнул глава региона.

Объем инвестиций компании в проекты «Чистого воздуха» составил почти 4,5 миллиарда рублей, отметил президент ЕВРАЗа Алексей Иванов. По его словам, в комплексный план развития города включены еще три новых экологических проекта компании, рассчитанных до 2026 года:

– Сокращение выбросов в атмосферу – одно из ключевых направлений экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года. Я рад отметить, что четырехстороннее соглашение о взаимодействии по федеральному проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле, которое мы заключили в 2019 году с руководством федеральных и региональных органов власти, реализовано на два года раньше срока – в полном объеме и при деятельной поддержке всех сторон.

Перевод коксохимпроизводства на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа – пятое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Ранее на комбинате было проведено техперевооружение ряда систем и установок и введена в эксплуатацию новая доменная печь. Реализация всех этих мер позволит снизить выбросы от указанных производств на 7,55 тысячи тонн от уровня 2017 года.

Первые пассажиры

После визита на комбинат Александр Козлов и Евгений Куйвашев дали старт движению новых трамваев. Напомним, в 2020 году Нижний Тагил получил 17 низкопольных автобусов среднего класса на газомоторном топливе, приобретенных за счет областного бюджета. Теперь в муниципалитете в рамках нацпроекта «Экология» идет обновление трамвайного парка. К настоящему моменту уже закуплены семь односекционных вагонов. Все – отечественного производства, сделаны на «Уральском заводе транспортного машиностроения», входящем в корпорацию «Уралвагонзавод». В трамваях – комфортные условия для вагоновожатого и пассажиров, в том числе маломобильных. До конца года, как ожидается, город получит еще один трамвай, а в 2023 году – четыре новых вагона.

Глава Минприроды передал сертификат на вагоны директору муниципального предприятия «Тагильский трамвай» Игорю Темнову, после чего вместе с губернатором, руководителем проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максимом Корольковым и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым совершил первую поездку на одной из новых электрических машин.

Добавим, что улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле стало одной из целей строительства восточного объезда города и моста через Нижнетагильский пруд, которые были сданы летом этого года. Новые транспортные артерии позволяют перераспределить трафик и вывести значительную часть транзитного транспорта за пределы муниципалитета.