В Екатеринбурге озвучили основные параметры бюджета на ближайшие три года

В 2023 году расходы Екатеринбурга превысят доходы. Фото: Павел Ворожцов

В 2023 году доходы бюджета Екатеринбурга составят 64 млрд 244 млн рублей, расходы — 66 млрд 238 млн рублей, дефицит — 1 млрд 986 млн рублей. Основные параметры озвучила сегодня на заседании комиссии гордумы начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева.

"Бюджет муниципального образования "город Екатеринбург" сформирован как программный бюджет. В 2022 году в бюджете города появился новый главный распорядитель — администрация Академического района. Таким образом, расходы в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов предусмотрены на текущую деятельность восьми районов города", — отметила Анна Турунцева.

На плановый период 2024 и 2025 гг. картина расходов и доходов складывается следующим образом: Доходы: 2024 год — 61 млрд 688 млн рублей, 2025 год — 56 млрд 454 млн рублей. Расходы: 2024 год — 63 млрд 600 млн рублей, 2025 год — 58 млрд 300 млн рублей. Дефицит: 2024 год — 1 млрд 984 млн рублей, 2025 год — 1 млрд 869 млн рублей.

Средства направят на финансирование сфер образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, спорта и охрану окружающей среды, а также на отрасли, связанные с национальной экономикой и безопасностью.

В 2023 году бюджетные ассигнования получат также администрации 8 районов Екатеринбурга. 124 млн рублей предусмотрено для Академического района, 668 млн — для Ленинского, 649 млн — для Октябрьского, 673 млн — для Орджоникидзевского, 614 млн — для Верх-Исетского, 617 млн — для Чкаловского, 613 млн — для Железнодорожного, 711 млн — для Кировского.

Напомним, в рамках социально-экономического развития в Екатеринбурге планируют построить 8 школ и благоустроить 31 двор в ближайшие 3 года.