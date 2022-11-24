Закон о федеральном бюджете России на 2023–2025 годы принят Госдумой

Закон о бюджете стал самым сложным за последние годы из-за экономических санкций и непредсказуемого развития мировой экономики. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы РФ 24 ноября приняли закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Нижняя палата парламента предлагает включить в программу развития территорий регионы, в которых значительно ухудшилась социально-экономическая ситуация, а также граничащие с недружественными странами.

Согласно принятому документу, в 2023 году доход составит 26,13 трлн рублей (17,4% от общего объема ВВП), а расход — 29,05 трлн рублей (19,4% ВВП). В 2024 году доход увеличится до 27,24 трлн рублей, расход — до 29,43 трлн рублей, в 2025 году доходная часть составит почти 28 трлн рублей, а расходная — 29,24 трлн рублей. На протяжении ближайших 3 лет бюджет будет дефицитным, основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что закон о бюджете стал самым сложным за последние годы из-за экономических санкций и непредсказуемого развития мировой экономики. Именно поэтому законотворцы старались предусмотреть гибкость бюджета и в то же время надежность.

Более 1/3 всего бюджета 2023 года будет направлено на социальные расходы, среди которых поддержка военнослужащих, включая участников СВО, и их семей. Кроме того, в следующем году 44,4 млрд рублей направят на обустройство военных городков, а финансирование военных госпиталей в 2023 и 2024 годах увеличится на 4,6 млрд рублей.

Также запланировано выделение дополнительных средств на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, ключевых отраслей экономики.

"Вместе с третьим чтением Госдума приняла постановление, где обозначила задачи, решение которых необходимо найти в ходе исполнения бюджета. В первую очередь мы предлагаем Правительству совместно с комитетом Госдумы по бюджету и налогам и Счетной палатой проанализировать, насколько эффективно реализуется программа развития территорий с низким уровнем социально-экономического развития, и на основе этого анализа представить предложения по расширению программы на регионы, в которых социально-экономическая ситуация существенно ухудшилась, а также приграничные регионы, границы которых сопряжены с территориями иностранных государств, совершающих в отношении нашей страны, российских организаций и граждан недружественные действия", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.