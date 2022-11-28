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28 ноября 2022, 17:25

Владимир Путин: "Международная торговля находится в кризисе"

Владимир Путин

У РФ и Казахстана широкие перспективы для сотрудничества по многим направлениям, включая высокие технологии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 28 ноября принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Глава государства заявил, что Россия переориентирует свою экономику на новые рынки в связи с кризисом международной торговли.

По словам Владимира Путина, у РФ и Казахстана широкие перспективы для сотрудничества по многим направлениям, включая высокие технологии.

"Международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг", — передает слова президента РФ РИА Новости.

Как отметил Владимир Путин, Россия остается одним из основных инвесторов в экономику Казахстана — общий объем капиталовложений составляет около 17 млрд долларов, а между странами реализуются свыше 30 крупных инвестпроектов по всем ключевым отраслям экономики.

Областная газета Свердловской области

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