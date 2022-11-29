Евгений Куйвашев утвердил концепцию форума 100+ TecnhoBuild на 2023 год

По словам главы региона, форум 100+ TechnoBuild стал одной из ключевых площадок в сфере высокотехнологичного строительства. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание регионального оргкомитета, на котором были определены концепция и даты проведения X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в 2023 году. Мероприятие будет проходить в Екатеринбурге с 3 по 6 октября.

По словам главы региона, форум 100+ TechnoBuild стал одной из ключевых площадок в сфере высокотехнологичного строительства.

"Год от года его масштабы растут. 2023 год будет очень ответственным и насыщенным важными событиями. Это и 300-летие Екатеринбурга, и Международный фестиваль университетского спорта, ряд других крупных мероприятий. Сейчас мы активно готовим город к приему большого количества гостей. Делаем все, чтобы все мероприятия прошли достойно, на самом высоком организационном уровне. Столь же ответственно необходимо подойти и к подготовке форума", — отметил Евгений Куйвашев.

На заседании оргкомитета было принято решение разместить выставку в двух павильонах. В одном — стенды застройщиков, производителей материалов, технологий и оборудования, а также кластер информационных технологий. Другой павильон отдадут под кластер благоустройства, дизайн интерьеров и форум риелторов. Планируемое количество участников — 400.

Кроме того, в рамках форума 100+ в третий раз пройдет Всероссийская инженерно-архитектурная премия 100+ Awards. Прием заявок стартует 1 марта.

Первый зампредседателя Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий напомнил, что в 2022 году форум 100+ посетили около 19 тысяч человек, было организовано 207 секций деловой программы, а число экспонентов составило 322. Впервые за всю историю форума количество спикеров превысило 600.

Как отметили в региональном департаменте информполитики, в Екатеринбурге в 2022 году успешно прошла конференция Главгосэкспертизы России, опыт которой предлагается перенести на конференции других ведомств, а также включить в 2023 году в деловую программу 100+ Форум Госстройнадзора.