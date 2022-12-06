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Экономика
6 декабря 2022, 12:30

На Среднем Урале продлена налоговая льгота для грузоперевозчиков

  Валерия Белякова
Загородная трасса

Льгота на транспортный налог для грузоперевозчиков будет продлена в Свердловской области на 2023 и 2024 годы. Фото: Полина Зиновьева

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в третьем чтении законопроект, касающийся предоставления льготы по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются международными грузовыми перевозками.

"Продлеваем еще на два года (2023–2024 гг.) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих международные автомобильные грузоперевозки, действие налоговых льгот в рамках закона "Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области", — отметила на брифинге председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Льгота предусматривает снижение на 50 % суммы транспортного налога за каждый грузовой автомобиль, зарегистрированный в организации и у ИП, занимающихся международными автоперевозками. Согласно законопроекту, грузовые машины должны соответствовать требованиям экологического класса не ниже пятого.

Напомним, в 2023 году ряд свердловских предприятий получат областные субсидии в качестве меры поддержки.

Областная газета Свердловской области

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