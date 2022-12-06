Люди предлагают – область помогает

Процесс создания Artscience-парка у школы № 15 в Краснотурьинске: местные художники нарисовали стрит-арт-композицию, визуально разделив территорию на две части – научную и творческую. Фото: «Заря Урала»

В 2022 году в Свердловской области будут реализованы более 70 проектов в области благоустройства и социокультурного развития территорий, инициированных жителями. В общей сложности проектами будет охвачена треть свердловских муниципалитетов. Эти показатели – рекордные для Среднего Урала, и в будущем они будут только расти, прогнозируют в минэкономразвития региона.

Механизм инициативного бюджетирования был включен в государственную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области» шесть лет назад. Он дает возможность жителям предлагать, а затем и реализовывать проекты по благоустройству территорий и развитию учреждений культуры и образования на условиях софинансирования. 50 процентов от стоимости проекта берет на себя регион, остальное – инвесторы, муниципальные образования (МО) и жители. Максимальная сумма субсидии, которую могут выделить областные власти, составляет два миллиона рублей.

За минувшие шесть лет по этой схеме было реализовано почти 100 таких проектов. В том числе 36 – в прошлом году, из бюджета региона на них было выделено 16,8 млн рублей – максимум за все время действия нового механизма. В 2022 году губернатор Евгений Куйвашев принял решение увеличить размер областной субсидии в 2,5 раза – до 42,1 млн рублей. Это привело к росту активности граждан: 34 муниципалитета, в числе которых Алапаевск, Сухой Лог, Ивдель, Тавда, Рефтинский, Лесной, Полевской, Камышлов, Артемовский, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и другие, представили в областное министерство экономики и территориального развития 90 проектов, инициированных жителями. Поддержку в итоге получили 70 проектов из 32 МО. Рекордсменами по количеству проектов стали Екатеринбург и Асбест (по семь), Верхняя Салда (шесть) и Серов (пять).

Как воспользоваться механизмом инициативного бюджетирования Собрать инициативную группу (от 10 человек).

Создать техпаспорт объекта (полностью описать свой проект).

Собрать подписи жителей, согласных поучаствовать в реализации мероприятия. Найти организации, желающие поддержать проект финансированием.

Прийти с заявкой в администрацию города, района – там помогут составить смету подыскать инвестора от бизнеса. Важно знать: жители оплачивают не менее пяти (в сельской местности – не менее одного) процента от общей стоимости проекта.

Эффект возрождения

Как рассказали «ОГ» в минэкономразвития области, принятые к реализации проекты связаны с благоустройством общественных пространств, строительством спортивно-игровых площадок, закупкой нового оборудования для детских школ искусств и образовательных центров, созданием различных арт-объектов.

В Каменске-Уральском, к примеру, в этом году привели в порядок территорию, прилегающую к дому № 46 по улице Железнодорожников.

– Жители вышли с предложением облагородить заброшенный земельный участок, где когда-то был детский сад, – рассказала пресс-секретарь мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет. – Компания РУСАЛ и администрация города поддержали идею, помогли горожанам разработать проектную документацию, выделили средства. В областном правительстве проект одобрили, город получил субсидию в сумме два миллиона рублей, общая стоимость работ составила 7,5 млн.

На пустыре построили площадки для игры в футбол и волейбол, организовали прогулочную зону, разбили клумбы, высадили деревья, смонтировали уличное освещение. В начале ноября благоустроенная территория открылась для жителей.

– Механизм инициативного бюджетирования мы опробовали впервые, результат порадовал. Думаю, теперь горожане будут активнее его использовать, – сказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов, присутствовавший на церемонии.

В Верхотурье местные активисты решили возродить гончарную мастерскую в детской школе искусств.

– Гончарное дело у нас всегда пользовалось популярностью, – рассказывает преподаватель художественного отделения школы Наталья Чемоданова. – Сегодня этим ремеслом занимается много детей. Мы подготовили проект создания мастерской. Его сметная стоимость составила почти 500 тысяч рублей. Привлекли спонсоров и администрацию округа. Подали заявку в областное правительство, где нам выделили 50 процентов от нужной суммы.

Гончарная мастерская открылась, сейчас здесь на мастер-классах обучаются ремеслу не только дети, но и все желающие. Смогут посещать ее и многочисленные туристы, приезжающие в Верхотурье.

Расширить применение В региональном министерстве экономики и территориального развития намерены продолжать внедрение инициативного бюджетирования в Свердловской области, сообщила «ОГ» исполняющая обязанности главы ведомства Татьяна Гладкова. Это будет делаться, во-первых, за счет расширения сфер и направлений, где его возможно применять, а во-вторых, через стимулирование реализации инициатив граждан в части полномочий органов местного самоуправления и за счет ресурсов муниципалитетов. Это позволит реализовывать максимальное количество инициативных проектов в оптимальные сроки, подчеркивает Татьяна Гладкова.

От фантазии к реальности

В Верхней Туре 12 декабря откроется новый арт-объект – «Времена года». Стальная композиция внушительных габаритов – 22 метра в длину и пять метров в высоту – представляет собой часы со звуковым сопровождением, окруженные женскими фигурами, символизирующими зиму, весну, лето и осень.

– В часах установлен специальный механизм, позволяющий перемещать фигуры, – рассказал мастер художественно-промышленного предприятия «Студия Олтос» Александр Черненко. – Сами фигуры тоже будут подвижными: «Зима», к примеру, подносит к лицу карнавальную маску, а «Лето» пытается поймать бабочку. Предусмотрена и световая иллюминация. Все элементы покрыты антикоррозийным составом.

На изготовление композиции ушло полгода. С инициативой создать чудо-часы выступил местный совет ветеранов.

– Часы в центре города нужны, чтобы люди элементарно могли узнать время, – объясняет председатель совета Евгений Махонопханов. – Кроме того, объект актуален для города и с чисто эстетической точки зрения. Раньше на его месте многие годы располагался информационный щит, где висели объявления и исторические справки о городских предприятиях. Со временем он приобрел, мягко говоря, неприглядный вид. Раньше на это как-то не обращали внимания, но недавно у нас благоустроили набережную. Путь туда лежит мимо щита, и люди стали замечать и говорить, что он портит облик города. Тогда мы решили преобразить это пространство.

Общая стоимость проекта «Времена года» составила 2,8 млн рублей. Как сообщил глава Верхней Туры Иван Веснин, за сохранностью арт-объекта будут следить сотрудники администрации и полицейские – по периметру установлены видеокамеры.

Больше проектов В Новой Ляле, Асбесте, Рефтинском, Тавде, Алапаевском и Красноуфимском районах, Горноуральском ГО обустроены спортивно-игровые площадки. В Ивделе, Качканаре, Верхней Пышме и Екатеринбурге закуплены музыкальные инструменты и оборудование для школ искусств, в Артемовском – станок для заточки коньков для хоккеистов, в Туринске – наборы комплектов по робототехнике для центра дополнительного образования «Точка роста». В Артях появился арт-объект – фотогалерея под открытым небом, в Волчанске – географический памятный знак «Пересечение 60-й параллели и 60-го меридиана». Полный перечень проектов размещен на сайте областного министерства экономики и территориального развития economy.midural.ru в разделе «Инициативное бюджетирование».

А в Краснотурьинске арт-объектом стала… целая школа. Проект под названием ArtScience (с англ. art – искусство, science – наука. – Прим.ред.) реализует СОШ № 15, где учатся 200 детей. Школьный двор визуально разделили на две зоны – «наука» и «искусство». Над ними поработала команда екатеринбургских мастеров граффити, раскрасивших фасад здания в разные цвета. Двор благоустроили: здесь появились уличная мебель, качели, столик для игры в шахматы, сцена-подиум. Также здесь проложили «Тропу исследователя». В летнее время во дворе будут проводить киносеансы – для этого приобретен съемный экран.

– Одна из задач проекта – включить детей в живое общение, которого в последнее время им заметно не хватает, – рассказала директор школы Елена Стрелец. – В таком дворике ребята будут чувствовать себя комфортно, они смогут приходить сюда после уроков и проводить время с пользой для себя.

Проект стоимостью 4,9 млн рублей активно поддержали учителя и родители – всего более 160 человек. Они вложили почти 300 тысяч рублей, привлекли спонсоров и мэрию. Из областного бюджета на проект выделили 1,9 млн рублей. Как сообщил глава Краснотурьинска Александр Устинов, это уже четвертая инициатива горожан, воплощенная в жизнь в рамках инициативного бюджетирования.

Какие проекты можно предлагать по благоустройству общественных пространств, детских площадок, мест для занятия физкультурой и спортом; по освещению и озеленению улиц;

по оснащению муниципальных организаций дополнительного образования новым оборудованием и инвентарем;

по развитию и внедрению информационных систем в муниципальных учреждениях культуры для создания виртуальных экспозиций; обеспечению доступа к государственным и муниципальным ресурсам (включая оборудование мест доступа).