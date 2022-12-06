Евгений Куйвашев дал ряд поручений по активизации инвестпроцесса на Среднем Урале

Евгений Куйвашев провел заседание регионального инвестиционного комитета и дал ряд поручений. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание регионального инвестиционного комитета и дал ряд поручений. В частности, он указал на необходимость постоянно контролировать своевременность наполнения инвестиционной карты Среднего Урала.

Карта содержит актуальную информацию о доступной инфраструктуре для размещения производственных объектов для потенциальных инвесторов. На карте указаны промышленные парки, промплощадки, технопарки и региональные бизнес-инкубаторы.

"В текущих условиях планомерная, системная работа по привлечению инвестиций, оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг бизнесу имеет важнейшее значение. Это одно из ключевых условий укрепления экономики, перехода к импортонезависимости", — заявил глава региона.

На заседании были рассмотрены вопросы по совершенствованию нормативно-правовой базы в Свердловской области, а также обеспечение Сысертского и Арамильского городских округов водой и газоснабжением для реализации будущих инвестпроектов. Среди них — производственно-логистический кластер со складскими помещениями и индустриальным парком и многоэтажная жилая застройка.

Во главе с губернатором участники инвесткомитета утвердили конкретные шаги по обеспечению южных муниципалитетов Среднего Урала необходимыми ресурсами, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.