Бюджет Свердловской области на 2022 год увеличен на 5,8 млрд рублей

Годовой прогноз по доходам региональной казны соответствует запланированной динамике. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменения в бюджете на 2022 год. Решение принято на сегодняшнем заседании регионального правительства.

Прогноз по доходам областной казны вырос на 5,8 млрд рублей, в том числе за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета. Соответственно на эту сумму и будут увеличены расходы — до 386,3 млрд рублей.

"Изменения в бюджете текущего года позволят направить дополнительные средства в такие сферы как здравоохранение, транспортное обслуживание, спорт, а также на реализацию инфраструктурных проектов", — заявил министр финансов области Александр Старков.

По данным департамента информполитики региона, на обеспечение финансовой устойчивости госучреждений здравоохранения Среднего Урала, работающих в системе ОМС, дополнительно предусмотрено 1,5 млрд рублей. На реализацию инфраструктурных проектов — 1 млрд рублей.

Еще 574 млн рублей — на повышение доступности перевозок жителей региона железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. На обновление подвижного состава наземного общественного транспорта, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, — 255 млн рублей. Кроме того, допсредства планируется направить на поддержку спорта.

На заседании также были озвучены итоги исполнения бюджета за девять месяцев текущего года. Так, расходная часть областной казны выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,7 млрд рублей. На финансирование отраслей соцсферы направлено 177,1 млрд рублей (68,3 % расходов).