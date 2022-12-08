Россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут брать кредитные каникулы

Воспользоваться такой услугой можно только один раз за время действия кредитного договора. Фото: Галина Соловьева

Госдума РФ приняла в I чтении поправки в законодательство, согласно которым граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат право воспользоваться кредитными каникулами. Отсрочку можно взять на срок до 6 месяцев по договору потребительского кредита, при этом его размер не должен превышать значения, которое установит Правительство РФ.

Воспользоваться такой услугой можно только один раз за время действия кредитного договора и в том случае, если доходы заемщика снизились более чем на 30 % по сравнению с его среднемесячным доходом за предыдущий год. Информация о предоставлении кредитных каникул будет отражена в кредитной истории, но не будет ее ухудшать, сообщается на сайте Госдумы.

Новым законопроектом предлагается установить, что во время действия льготного периода кредитору будет запрещено начислять неустойку, штрафы и пени, а также обращать взыскание на предмет залога и обращаться к поручителю заемщика. Однако проценты на текущую задолженность начисляться будут, что позволит исключить риски недополучения доходов кредиторами.

Авторы законодательной инициативы напоминают, что кредитные каникулы по ипотеке, а также те, которые вводились в связи с пандемией коронавируса и санкциями, показали свою эффективность.