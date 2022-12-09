В Турции появится альтернатива карте "Мир" в 2023 году

Альтернатива карте "Мир" будет разработана к маю 2023 года. Фото: Галина Соловьева

К предстоящему туристическому сезону Россия и Турция представят альтернативу оплате картами "Мир". Сейчас страны занимаются разработкой нового продукта.

"Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт "Мир". Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников", — отметил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин в интервью "Известиям".

Планируется, что альтернативный способ оплаты для российских туристов появится в Турции уже в мае-июне 2023 года.

Напомним, в сентябре 2022 года несколько банков Турции перестали сотрудничать с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая является оператором карт "Мир".