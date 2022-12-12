В Екатеринбурге запустят производство импортозамещающих счетных машин для Банка России

После ухода зарубежных компаний с российского рынка появилась необходимость расширять импортозамещающее производство. Фото: Владимир Мартьянов

Счетно-сортировальные машины для обработки банкнот планируют изготавливать на одной из производственных площадок Екатеринбурга. Оборудование необходимо для работы Банка России, об этом заявил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

Он отметил, что ранее подобные машины поставляли из-за границы. Однако зарубежные компании ушли с российского рынка. Необходимость в счетно-сортировальном оборудовании для обработки большого объема наличных средств остается. В России есть собственное производство таких машин, оно будет расширяться, чтобы полностью закрыть потребности Банка России, а затем и коммерческих кредитно-финансовых учреждений.

"Речь идет о крупных, напольных машинах, не о тех, которые используются в кассах. <...> Поэтому один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге для этой компании. Соответствующие решения недавно были приняты. Будет налажено новое производство, которое позволит на достаточно коротком интервале времени закрыть потребности Банка России и предложить эти решения коммерческим банкам", — рассказал в интервью "Известиям" генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

Напомним, с 2023 года в России могут ввести в оборот пяти- и десятирублевые купюры.