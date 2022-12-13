Жизнь после моратория на банкротства

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В Свердловской области подводят первые итоги работы финансового рынка региона после завершения 1 октября введенного весной 2022 года Правительством РФ полугодичного моратория на возбуждения дел о банкротстве. Кредиторы снова получили возможность доказывать в суде финансовую несостоятельность своих должников и взыскивать с них средства в принудительном порядке. Мораторий помог бизнесу адаптироваться к изменившимся условиям, считают эксперты. Однако их беспокоит активность, проявляемая в последние месяцы гражданами: требуя признать себя неплатежеспособными, они зачастую не понимают всех негативных последствий этого шага.

Мораторий дал бизнесменам возможность перевести дух, адаптироваться к изменениям в экономике, а многим и справиться с накопленными ранее долгами. Взрывного роста числа заявлений о банкротстве после его отмены не произошло.

– Если с апреля по сентябрь поступило 64 заявления о признании юридических лиц банкротами, то уже в октябре, после его окончания, их было подано 102, а в ноябре – 115. То есть сразу после отмены моратория рост составил порядка 40 процентов, но затем темпы снизились, – рассказала вчера на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.

Напомним, российский кабмин ввел мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов с 1 апреля 2022 года. Его целью было поддержать компании и граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации в связи с недружественными действиями в отношении России, пояснил тогда председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документом также приостанавливались исполнительные производства по взысканиям, возбужденным до его введения, и начисление пени и штрафов за несвоевременное погашение долгов. Распространялся мораторий практически на все компании, а также на индивидуальных предпринимателей и граждан. Не попали под его действие только застройщики, чьи объекты включены в реестр проблемных, и должники из специального перечня, утвержденного Правительством РФ.

Однако есть у моратория и минусы. В период его действия кредиторы и их партнеры по бизнесу не могли требовать через суд взыскания долгов, получение платы за оказанные услуги и поставленные товары. Это, в свою очередь, могло повлечь волну банкротств среди тех, кому задолжали. Но этого после 1 октября, по словам Светланы Сушковой, не произошло: бизнес проявил гибкость, во время моратория организации решали вопросы между собой. За 11 месяцев 2022 года в арбитражный суд поступило всего 608 заявлений о признании банкротами юридических лиц, тогда как в 2021 году таких заявлений было в пять с лишним раз больше. К тому же во время моратория не начислялись штрафы и пени, а значит, размер задолженности не увеличивался.

Суммы задолженности, фигурирующие в заявлениях на взыскание или банкротство юридических лиц, колеблются от 300 тысяч рублей до 3,9 млрд рублей. В числе ответчиков преобладают управляющие компании, подрядчики, муниципальные предприятия, организации по оказанию консультативных услуг.

Гораздо большую активность, по мнению Светланы Сушковой, проявляют физические лица. Ежедневно в суд поступает порядка 150 заявлений о несостоятельности, из них лишь 5–6 – это заявления на юридических лиц, остальные – обращения от граждан о признании их банкротами. Она считает, что происходит это из-за недобросовестной рекламы юридических фирм, которые обещают им быстрое избавление от долгов и предлагают помощь в сопровождении их дел в суде, а также из-за низкой финансовой грамотности граждан. Многие не учитывают, что банкротство подразумевает реализацию имущества должника, за исключением той его части, на которую не может быть обращено взыскание, и другие не совсем приятные последствия.

Светлана Сушкова советует людям в сложных ситуациях выбирать реструктуризацию долга, если есть хоть малейшая возможность постепенно его погашать. Кстати, кредиторы тоже предпочитают этот вариант.

ВАЖНО Судейское сообщество, как сообщила Светлана Сушкова, ожидает внесения поправок в статью 143 Арбитражного процессуального кодекса, которые обяжут суд приостановить любое дело, в том числе о банкротстве, если ответчик принимает участие в специальной военной операции. Также, по ее словам, если конкурсный управляющий в деле о банкротстве будет мобилизован или отправится в зону СВО по контракту, кредиторы могут собраться и выбрать нового.