Кабмин РФ поможет восполнить потребность в специалистах на предприятиях ОПК

Финансовая поддержка государства на одного работника составит 262 188 рублей. Фото: Александр Зайцев

Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут компенсировать затраты на выплату заработной платы специалистам, которые переехали из другого региона для работы. На эти цели Правительство России выделило 1 млрд рублей.

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании экспертного совета при Правительстве 13 декабря.

"Для поддержания баланса важна и кадровая политика. Чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса могли восполнить потребности в специалистах, принято решение о компенсации затрат работодателей на выплату зарплаты тем сотрудникам, которые переезжают к ним из других регионов страны. На эти цели в Фонде социального страхования предусмотрено порядка 1 млрд рублей", — заявил председатель кабмина.

Финансовая поддержка государства на одного работника составит 262 188 рублей. Эту сумму разобьют на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей.

Список востребованных профессий и предприятий ОПК, которые нуждаются в работниках, будут составлять руководители субъектов РФ. Основным критерием при отборе таких организаций станет их наличие в соответствующем реестре Минпромторга.

На сайте Правительства уточняется, что мера поддержки позволит привлечь на оборонно-промышленные предприятия более 3,8 тыс. человек.