«Начинаем движение»

Евгений Куйвашев (на фото слева в центре) вместе с дорожными строителями принял участие в торжественной церемонии открытия участка трассы Р-351 в режиме онлайн. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера Владимир ПУТИН в режиме онлайн дал старт движению по трем новым участкам трассы М12 Москва–Казань–Екатеринбург. Два из них расположены в Свердловской области. В торжественной церемонии принял участие губернатор Евгений КУЙВАШЕВ.

Автодорога Р-351 Екатеринбург–Тюмень входит в состав международного транспортного коридора «Запад‒Восток». Ее общая протяженность – 321,6 километра. После капитального ремонта введен участок от 180-го до 215-го километра.

«Международные транспортные коридоры необходимы России для формирования удобных транспортных маршрутов, эффективной логистики и раскрытия потенциала прилегающих территорий, – заявил Владимир Путин.

О ходе работ на автодороге Президенту доложил генеральный директор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев. Он отметил, что Р-351 является кратчайшим путем между Свердловской и Тюменской областями. На реконструированном участке трассы Р-351 проезжая часть расширена с двух до четырех полос, отремонтированы два мостовых сооружения, обустроено пять разворотных петель. Установлены 6,2 километра линий электроосвещения, 35 километров двухстороннего металлического барьерного ограждения, 29 новых водопропускных труб. А также проведен ремонт шести существующих водопропускных труб.

Глава «Свердловскавтодора» заверил Владимира Путина, что к 2025 году трасса станет четырехполосной на всем ее протяжении.

– По трассе проходят маршруты по грузоперевозкам и пассажиропотокам. Хочу поблагодарить рабочих, которые участвовали в реализации этого проекта, а их более 350 человек. А также – Министерство транспорта и Росавтодор за то, что отрасли уделяется большое внимание, и мы можем решать серьезные задачи, – добавил Владимир Тюменцев.

Владимир Путин также присоединился к словам благодарности в адрес дорожных строителей:

– Я выражаю искреннюю признательность всем специалистам, занятым в сфере дорожного строительства – это рабочие, инженеры, проектировщики, сотрудники многочисленных смежных предприятий. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремленности, слаженности в текущем году был выдержан высокий темп работы и реализованы текущие планы.

В завершение церемонии Президент дал команду: «Начинаем движение!» И по трассе двинулась колонна самосвалов.

– Дорожное строительство всегда приносит с собой массу плюсов: это экономическое развитие, комфортность передвижения, безопасность, – уверен губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, только на этом участке от Екатеринбурга до Тюмени с начала масштабной реконструкции аварийность и гибель снизились на 20 процентов:

– Конечно, мы в целом в регионе ведем масштабное дорожное строительство. В этом году замкнули кольцо вокруг Екатеринбурга. И, безусловно, расширение проезжей части на трассе до Тюмени самым положительным образом скажется как на грузопотоке, так и на развитии сферы придорожного сервиса, развитии территорий. Новые дороги – это всегда хорошо, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Протяженность нового участка автодороги Екатеринбург–Тюмень составляет 35 километров. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что высоких показателей в строительстве дорог в этом году удалось достичь благодаря большой системной работе с губернаторами:

– В этом году у нас уже определилась десятка регионов-лидеров, которые по совокупности показателей уже перевыполнили все планы. Это Архангельская, Волгоградская, Воронежская, Оренбургская области, Пермский край, Самарская область, Свердловская область, Тамбовская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий округ, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Также вчера в Свердловской области был введен еще один объект – пятикилометровый отрезок Тюменского тракта. На участке с 207-го по 212-й километр с опережением на год удалось завершить капитальный ремонт. Здесь проведено расширение проезжей части с двух до четырех полос движения, устройство четырех разворотных петель, капремонт мостов, путепровода и водопропускных труб, переустройство сетей электроснабжения и устройство наружного освещения. Общая протяженность введенных участков за 2022 год составила 20,346 километра.

В ходе церемонии Владимир Путин уточнил у Марата Хуснуллина сроки завершения работ на трассе между Екатеринбургом и Тюменью. По словам зампреда Правительства РФ, трассу в обновленном виде запустят до 2024 года, при этом будет дополнительно сделан обход трех населенных пунктов.

Напомним, 8 сентября 2022 года Президент Владимир Путин также в режиме видеоконференции открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет.