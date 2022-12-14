Уральские таможенники допустили к продаже более 47 тысяч банок с газировкой Pepsi и Mirinda

Российские заводы Coca-Cola и Pepsi приостановили деятельность в марте 2022 года. Фото: Полина Зиновьева

К новогодним праздникам на Средний Урал поступило 47,5 тысяч жестяных банок газировки Pepsi и Mirinda. Это первая партия, которую пропустили сотрудники Уральского таможенного управления (УТУ) с момента остановки производства напитков этих брендов в России.

Газировка поступила из Европы на автофурах: в товаросопроводительных документах указано, что партия приехала из Польши, хотя сами напитки были произведены на заводе в Германии. Сотрудники электронной таможни приняли решение о выпуске продукции после внесения таможенных платежей на сумму почти 400 тысяч рублей.

В пресс-службе УТУ напомнили, что российские заводы Coca-Cola и Pepsi приостановили деятельность в марте 2022 года. С августа таможенники получали декларации на небольшие партии газировки, которые импортировали из Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.

"За последние недели уральские таможенники оформили почти 40 тысяч литров безалкольных сильногазированных напитков двух крупнейших мировых брендов. Декларации выпускались без дополнительного фактического контроля в установленный законом срок", — пояснил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.