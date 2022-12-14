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14 декабря 2022, 16:32

Минцифры РФ предлагает штрафовать компании за утечку данных на сумму, равную 3% годового дохода

IT-компания

Изначально Минцифры выступало с инициативой сделать штрафы за утечку информации о клиентах соразмерными объему попавших в свободный доступ сведений. Фото: Павел Ворожцов

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об ужесточении наказания для компаний за утечку персональных данных. Если сейчас максимальный штраф составляет 500 тыс. рублей, то в случае принятия закона он увеличится до 3% от годового дохода организации.

Предусмотрены смягчающие обстоятельства, которые будут учитывать при назначении штрафа. Для компаний, которые инвестируют в средства защиты данных и сертифицирование инфраструктуры, сумма штрафа в случае утечки данных будет снижена. Кроме того, если организация в досудебном порядке компенсирует ущерб 2/3 пострадавших клиентов, это также будет являться смягчающим обстоятельством.

Изначально Минцифры выступало с инициативой сделать штрафы за утечку информации о клиентах соразмерными объему попавших в свободный доступ сведений. Также предлагалось назначать за повторную утечку оборотные штрафы.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", в 2022 году в России зафиксирован рекордный рост утечек персональных данных. В интернет, в частности, попали данные клиентов Wildberries, СДЭК, Delivery Club и Яндекс.Еды.

Областная газета Свердловской области

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