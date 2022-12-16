Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

ЦБ РФ: "Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным". Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 16 декабря, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут принимать "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0‑7,0 % в 2023 году и вернется к 4 % в 2024 году.

Добавим, в следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться 10 февраля 2023 года.