В России продлили льготные ипотечные программы

Льготные ипотечные программы продлены до 1 июля 2024 года. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ приняло решение о продлении льготных ипотечных программ до 1 июля 2024 года. Ставка по кредитам для заемщиков не превысит 8 % годовых, сообщает пресс-служба кабмина.

Воспользоваться льготными ипотечными кредитами смогут семьи, где есть минимум два ребенка. Ставка для таких заемщиков составит 6 % годовых. Ипотека на покупку квартир в новостройках под 2 % будет предоставляться жителям новых территорий.

Также решением правительства около 8,5 млрд рублей выделяется на поддержку многодетных семей, которые выплачивают ипотеку. Им станет доступна единовременная выплата в сумме до 450 тыс. рублей. Средства предназначаются для погашения ипотечного кредита, взятого на покупку жилья, земельного участка или строительство дома.

"Это позволит еще нескольким тысячам многодетных семей значительно сократить сумму долга, а значит, и расходы на покупку жилья", — отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Воспользоваться мерой поддержки смогут также семьи, где третий ребенок родится до конца 2023 года. Ипотечный кредитный договор допустимо оформить до 1 июля 2024 года.

Ранее Правительство РФ дополнительно выделило 3,3 млрд рублей регионам для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.