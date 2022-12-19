Вниз расти тоже хорошо

Подземные паркинги сегодня есть практически в каждой новостройке. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге продолжается реализация концепции освоения подземного пространства, которая была принята почти четверть века тому назад. Ее целью было создать комфортную для проживания среду. Для этого предлагалось по максимуму убрать с поверхности городской территории транспорт, парковки, склады и прочую мешающую инфраструктуру и освободить место под жилье, школы, парки, скверы. О том, что уже удалось сделать, а что еще только предстоит – в материале «ОГ».

«Концепция комплексного освоения подземного пространства Екатеринбурга» (далее Концепция – «ОГ») была утверждена в 1998 году постановлением тогдашнего главы города Аркадия Чернецкого. В ней отмечалось, что в результате экстенсивного освоения на протяжении многих десятилетий территорий под новое жилищно-гражданское и промышленное строительство в уральской столице практически не осталось земель, благоприятных для дальнейшего развития города. Вместе с тем значительная часть зон, предназначенных для жилых зданий, спортсооружений, зеленых насаждений, была занята тогда складскими, подсобными объектами и гаражами для личного автотранспорта. А многие инженерные коммуникации города были проложены непосредственно под проезжей частью улиц, что осложняло их эксплуатацию и ремонт в условиях нарастающей интенсивности дорожного движения.

Для решения проблемы предлагалось: все, что создает препятствия развитию города, убрать под землю. Концепция содержала и конкретные меры. Например, «попутное» освоение пространства при строительстве метрополитена. Строительство подземных паркингов в местах наибольшего притяжения населения – под торговыми и офисными центрами, вокзалами, промышленными предприятиями. Формирование многофункционального подземного пространства при реконструкции кварталов и освоении новых территорий под жилищное строительство. Оборудование коммуникационных коллекторов с узлами обслуживания и ремонта – и т.д.

Метро, паркинги, переходы

Концепция была рассчитана до 2005 года, а в 2007 году документ был признан утратившим силу. «ОГ» обратилась в администрацию Екатеринбурга с запросом относительно перспектив и с просьбой обсудить вопросы освоения подземного пространства в городе. На момент сдачи номера в печать ответ получить не удалось. Говорить, как объяснили журналисту, пока не о чем.

Тем не менее, многое из перечисленного в Концепции на сегодняшний день удалось реализовать. Введены в работу три новые станции метро – «Геологическая», «Ботаническая» и «Чкаловская». Под многими новостройками обустраиваются подземные паркинги. В центре города оборудовано несколько подуличных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных граждан (правда, для такого крупного города, как Екатеринбург, с его интенсивным движением – их пока явно недостаточно).

Самые большие подземные пространства сегодня освоены в районе ТРЦ «Гринвич», в квартале Вайнера – Радищева – 8 Марта – Куйбышева. Там, ниже нулевой отметки, в едином пространстве располагаются магазины, паркинги, подземные входы в метро, выходы на перекрестки улиц Куйбышева – 8 Марта и Радищева – Вайнера. Разветвленные подземные переходы расположены и в районе станции метро «Ботаническая».

Строится торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Объездная дорога. В его состав войдут новый автовокзал, станция метро «Ботаническая», торговый центр «Золотой», подземная парковка на 5,6 тыс. машиномест, платформа для пассажиров электрички.

А буквально на днях глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу. Подобные проекты были упомянуты и в Концепции. «Для связи станций метрополитена с крупными общественными центрами (например, станции «Уральская» с железнодорожным вокзалом) целесообразно устраивать пешеходные переходы с движущимися тротуарами – траволаторами», – говорилось в одном из ее пунктов. Как видим, к реализации этой идеи все-таки решили приступить.

Три ступени вниз

В 2021 году в Екатеринбурге началась разработка нового Генплана развития города на период до 2045 года: прежний документ, рассчитанный до 2025 года, признан не отвечающим современным реалиям. На общественное обсуждение его намерены представить в 2023 году. Тогда и увидим, насколько активно город продолжит расти вниз.

Пока же проблемы освоения подземного пространства обсуждает экспертное сообщество. В частности, этот вопрос поднимался на Международном форуме-выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Как отметил Рафаэль Шарафутдинов, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) «Строительство» (Москва), специализирующегося в том числе на сопровождении проектирования и строительства подземных объектов, – для Свердловской области это направление достаточно перспективно.

– Наш центр занимался сопровождением некоторых подземных объектов на Среднем Урале от проектирования до сдачи, – рассказал он «ОГ». – Преимущество вашего края в том, что скальные грунты находятся очень близко к поверхности. Это устойчивые породы. Разрабатывать их, конечно, трудно, но зато ограждение котлованов и укрепление туннелей обходится дешевле, чем, допустим, в Москве.

На Урале одним из идеологов освоения подземного пространства является заведующий кафедрой архитектуры промышленных зданий и сооружений Уральского государственного архитектурно-художественного университета, профессор, кандидат архитектуры Анатолий Попов, который принимал участие и в разработке Концепции 1998 года. Он убежден, что подземное строительство в крупных уральских городах следует вести системно. Прежде чем возводить жилые здания, считает Анатолий Попов, нужно построить платформу-стилобат, представляющую собой многофункциональное подземное и полуподземное пространство. И там размещать коммуникации, трансформаторные станции, котельные, паркинги, транспортные артерии и прочее.

Он не скрывает, что подземное строительство обойдется дороже наземного, но зато эксплуатационные расходы будут намного ниже, что впоследствии обернется экономией средств. Например, как указывает Анатолий Попов, энергопотребление на отопление и вентиляцию подземных сооружений в условиях Урала на 30–80 процентов меньше, чем на аналогичных наземных объектах. Существенно сокращаются затраты на инженерную подготовку территории. Отпадет необходимость при каждой аварии вскрывать дорожное покрытие, а потом снова его восстанавливать – ремонт коммуникаций будет производиться в туннелях.

В обоснование Концепции Анатолий Попов указывал, что на существующих территориях за счет реконструкции и строительства подземных сооружений город может получить дополнительно около 3 млн кв. м жилищного фонда.

Передовой опыт Новаторами подземного градостроительства являются Канада, Япония и Финляндия, в России в лидерах пока Москва. В 1997 году под центром Торонто был построен подземный отапливаемый комплекс РАТН. Его тоннели протянулись почти на 30 км. Все центральные небоскребы города имеют подземные этажи, которые грамотно соединены между собой подземными переходами и системой метрополитена, а также связаны с подземными парковками и вокзалами. В РАТН расположены магазины, офисы, рестораны, небольшие парки, салоны красоты, парикмахерские и даже фонтаны. Площадь подземного Монреаля составляет 12 млн кв. м. Там расположены торговые центры, отели, банки, музеи, университеты, метро, пересадочные узлы железной дороги, автостанция и другие объекты развлекательной и деловой инфраструктуры. В Японии подземные двойники имеются у пяти городов. Самый крупный из них – Яэсу. В нем располагаются 250 ресторанов, магазинов и других объектов обслуживания. Наиболее разнообразно используется подземное пространство в Хельсинки. На сравнительно небольшой глубине там находятся магазины, бассейны, каток, скейт-парки, другие спортивно-развлекательные заведения, музейные залы и книгохранилище. Ниже располагаются склады, городской водоканал, коллекторы сточных вод, комплекс по утилизации мусора и даже угольное хранилище тепловой станции. В России самые крупные и разнообразные по наполнению подземные пространства находятся в Москве. Первенцем является галерея «Охотный ряд» под Манежной площадью, где на трех подземных этажах расположены офисы, полторы сотни магазинов, три десятка кафе и ресторанов и даже археологический музей. Еще более масштабный проект реализован под международным деловым центром «Москва-сити». Сверху – полтора десятка высоток, под ними – подземный микрорайон с просторными площадями и улицами, выходами к трем станциям метро, магазинами, кафе, банками, аптеками, салонами красоты.

Другой взгляд

Иной позиции на освоение подземного пространства придерживается заслуженный архитектор России Михаил Матвеев. С одной стороны, он согласен с тем, что земную поверхность нужно освобождать от инфраструктурных объектов, складов, транспорта. С другой, он убежден, что мы пока достаточно безграмотны, чтобы предвидеть, чем обернется наше погружение в глубь планеты.

– Когда я делал первые шаги в профессии, моим наставником был Анатолий Васильевич Попов, – рассказывает Михаил Матвеев. – И часть его идей была реализована еще в 70-х годах прошлого века, когда проектировался знаменитый Молодежный жилой комплекс (МЖК) «Комсомольский» в Свердловске. Именно там появился первый в городе подземный гараж на 50 мест и овощные ямы для жителей.

Этот гараж и сейчас можно найти между домами № 16 и 18 на улице Высоцкого, которая раньше носила имя Риммы Юровской, одного из организаторов комсомола на Урале. Позднее частично была реализована при застройке Ботанического микрорайона другая идея Анатолия Попова – о создании коммуникационных туннелей.

– К сожалению, пока мы не научились вкладывать средства ради отложенной прибыли, которую получим в отдаленном будущем, – говорит Михаил Матвеев. – На поверхности строить дешевле, вот и загромождаем землю.

Впрочем, Михаил Матвеев считает, что высвобождать земную поверхность можно и иным способом, которого он и придерживается в своих проектах. Его здания как бы парят над землей, опираясь лишь на одну или три точки. К примеру, сооруженный несколько лет назад в Свердловской области сельский дом представляет собой несколько колец, стоящих на грани. Площадь касания минимальная. Кстати, сейчас его устремленные ввысь, лишенные земного притяжения проекты можно увидеть на выставке в Доме архитектура в Екатеринбурге.

– Зачем нам грызть землю? Мы ведь нарушим ее жизнедеятельность, – формулирует свое кредо архитектор. – Поэтому я учу студентов стремиться к тому, чтобы при проектировании и строительстве природе причинялся минимальный вред.

По словам Михаила Матвеева, в Екатеринбурге уже возведено и возводится немало деловых и жилых комплексов на стилобат-платформах, правда, не подземных, а наземных. Внутреннее наполнение стилобатов разное: торговые комплексы, детсады, фитнес-центры, кафе и рестораны, въезды на подземные парковки, а сверху располагаются мини-парки, зоны отдыха. Подобные комплексы уже появились, к примеру, на Радищева – Шейнкмана, на Куйбышева – Вайнера.

– Существует множество уникальных архитектурных проектов, позволяющих рационально использовать территорию города, – говорит Михаил Матвеев. – Но далеко не все удается воплотить в жизнь. Архитекторы, к сожалению, постоянно вынуждены менять концепцию, упрощать, брать под козырек в угоду строительным технологиям и материалам, квалификации исполнителей, экономической целесообразности.

Мнения Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, вице-президент Национального объединения строителей: – Сегодня во всем мире осваивается не только наземное, но и подземное пространство. Во многих странах под крупными городами уже находятся вторые по сути города. В России пока возможности подземных пространств мегаполисов используются слабо. Хотя определенные шаги в этом направлении делаются. Сегодня практически под каждым домом в новостройках Екатеринбурга находится общий гараж, а практически под каждым общественным зданием – несколько ярусов помещений, в числе которых уже не только паркинги, но и магазины. Надеюсь, в скором будущем под землю уйдут автобусные и железнодорожные станции, автомобильные дороги. А земная поверхность останется для жилья, пешеходов, велосипедистов, парков и скверов. Нам пора отказаться от практики вести освоение подземных пространств в увязке со строительством отдельных объектов. Надо разработать градостроительную программу, в которой будет заложена идея соединения пространств под множеством зданий в единый огромный подземный город. Таков должен быть вектор развития. Георгий АМУСИН, председатель Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области: – Убрать под землю транспорт, склады и все подобное – против этого возражений нет. Но когда речь идет о магазинах, цехах, то возникает вопрос, а как там будут чувствовать себя работники? Ведь они будут вынуждены по восемь как минимум часов находиться при искусственном освещении, дышать кондиционированным воздухом. Мы бы давно жили в подземельях, если бы человеческий организм был к этому приспособлен. Однако даже в древности в пещерах люди лишь спали и прятались от дождя и холода, а днем находились на свежем воздухе. Долгое пребывание в замкнутом пространстве отрицательно влияет на психику. В свое время в метро Англии таблички с надписью «Выхода нет» поменяли на «Выход там» с указательной стрелкой в нужном направлении. Даже кабинетным работникам врачи советуют побольше бывать на открытом воздухе. Что уж говорить о работе в подземных пространствах. Если мы их осваиваем, то там нужно делать яркое и теплое освещение, стены красить в теплые тона, разводить зелень, использовать иные приемы, которые позволяют снять ощущение подземелья. Петр СИДОРОВ, брокер: – Мне бы хотелось, чтобы под землю убрали все виды транспорта, промышленные предприятия, склады, ради которых сегодня вырубают леса. А вот идея размещать там спортивные и культурные учреждения мне не по вкусу. Был я в La ville souterraine в Монреале. Там очень сложно ориентироваться, несмотря на систему указателей и карту. И чувствуешь себя… как в подземелье. Родион ВЕРХОВНИКОВ, инженер-строитель: – Я помню, как в Екатеринбурге обсуждали программу освоения подземного пространства в конце 1990-х. Сам принимал участие в дискуссиях. Планы были отличные, жаль, что мало удалось сделать. К примеру, планировалось проложить два четырехполосных туннеля протяженностью свыше 15 километров с центральной развязкой. Уже по тем временам их стоимость превышала восемь миллиардов рублей. Естественно, денег не нашли. Как не находят их и на подземные переходы на оживленных магистралях. Инвесторы во вложениях редко заинтересованы, а у бюджета и без того трат хватает. Алина, продавец магазина на –2-м этаже: – Поначалу мне было не по себе работать под землей, не отпускало ощущение, что сверху давит толща земли. Я даже перешла в магазин, который находится наверху. Но вскоре поняла, что и там белого света не вижу – кругом стены, искусственное освещение. Сейчас ведь магазины с окнами на улицу остались лишь небольшие, в жилых домах. В общем, вернулась я в свое «подземелье». Евгений МАСЛОВ, охранник: – Работал в подземном паркинге. Устраивали коллектив, начальство, зарплата – все, кроме необходимости сутками находиться под землей. Хоть и старались мы с ребятами по очереди почаще подниматься наверх, но я не выдержал. Нашел работу на предприятии, территорию охраняю.