Доходы свердловского бюджета увеличены почти на 6 миллиардов рублей

Дополнительное финансирование удалось получить за счет федеральных средств и неналоговых доходов. Фото: Галина Соловьева

Увеличить прогноз по доходам бюджета региона на 5,8 млрд рублей предложило правительство Свердловской области. Инициатива была поддержана депутатами Законодательного собрания.

В итоге доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей, расходная — 386,4 миллиарда рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Увеличение доходной части бюджета и перераспределение расходов позволят направить дополнительные средства на программы в сфере строительства, здравоохранения, культуры, ЖКХ, транспортного обслуживая и спорта, выполнить ряд важных обязательств перед жителями региона", — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Как уточнил глава минфина, дополнительное финансирование бюджету региона в этом году удалось получить за счет федеральных средств (4 млрд рублей) и неналоговых доходов (1,8 млрд рублей).

Дополнительно 2 миллиарда рублей получит областной минстрой. Средства будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, на социальные выплаты многодетным семьям вместо земельного участка, на возведение Центра бокса в Краснотурьинске, а также другие объекты спорта, здравоохранения и образования в свердловских муниципалитетах.

На 2,4 млрд рублей увеличились расходы в сфере транспортного обслуживания. Из этих средств почти 574 млн пойдут на повышение доступности перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, за счет 255 млн рублей обновят подвижной состав наземного общественного транспорта.

500 млн рублей планируют направить на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области и предусмотреть дополнительные средства на организацию работы учреждений сферы культуры. В целом выросли расходы на здравоохранение на 3,9 миллиарда рублей.

Напомним, сегодня депутаты свердловского Заксобрания провели заключительное заседание в этом году. Они утвердили новую редакцию Устава Свердловской области, наделили новыми полномочиями первого заместителя губернатора, а также приняли ряд других законопроектов.