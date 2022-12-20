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Экономика
20 декабря 2022, 15:09

Доходы свердловского бюджета увеличены почти на 6 миллиардов рублей

  Валерия Белякова
Бюджет

Дополнительное финансирование удалось получить за счет федеральных средств и неналоговых доходов. Фото: Галина Соловьева

Увеличить прогноз по доходам бюджета региона на 5,8 млрд рублей предложило правительство Свердловской области. Инициатива была поддержана депутатами Законодательного собрания.  

В итоге доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей, расходная — 386,4 миллиарда рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

"Увеличение доходной части бюджета и перераспределение расходов позволят направить дополнительные средства на программы в сфере строительства, здравоохранения, культуры, ЖКХ, транспортного обслуживая и спорта, выполнить ряд важных обязательств перед жителями региона", — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Как уточнил глава минфина, дополнительное финансирование бюджету региона в этом году удалось получить за счет федеральных средств (4 млрд рублей) и неналоговых доходов (1,8 млрд рублей). 

Дополнительно 2 миллиарда рублей получит областной минстрой. Средства будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, на социальные выплаты многодетным семьям вместо земельного участка, на возведение Центра бокса в Краснотурьинске, а также другие объекты спорта, здравоохранения и образования в свердловских муниципалитетах. 

На 2,4 млрд рублей увеличились расходы в сфере транспортного обслуживания. Из этих средств почти 574 млн пойдут на повышение доступности перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, за счет 255 млн рублей обновят подвижной состав наземного общественного транспорта. 

500 млн рублей планируют направить на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области и предусмотреть дополнительные средства на организацию работы учреждений сферы культуры. В целом выросли расходы на здравоохранение на 3,9 миллиарда рублей.

Напомним, сегодня депутаты свердловского Заксобрания провели заключительное заседание в этом году. Они утвердили новую редакцию Устава Свердловской области, наделили новыми полномочиями первого заместителя губернатора, а также приняли ряд других законопроектов. 

Областная газета Свердловской области

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