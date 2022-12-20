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Экономика
20 декабря 2022, 16:24

Среди свердловских муниципалитетов определили лидера инвестиционного рейтинга

  Валерия Белякова
Верхняя Салда

Рейтинг муниципалитетов формируют ежегодно с 2015 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Инвестиционный рейтинг среди муниципалитетов Свердловской области возглавила Верхняя Салда. Второе место занял Березовский городской округ, третье — Нижний Тагил, сообщили в департаменте информационной политики региона. 

Рейтинг составило министерство инвестиций и развития Свердловской области. Муниципалитеты оценивали по 49 показателям. Также были учтены результаты опроса предпринимателей, экспертов, фактические и статистические данные. В топ-10 территорий с благоприятным инвестиционным климатом вошли: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Ирбит. Артемовский и Арамильский городские округа заняли лидирующие позиции по темпам роста. 

Рейтинг муниципалитетов составляется ежегодно с 2015 года по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Оценка необходима для обеспечения условий благоприятного инвестиционного климата на территории региона.

"На сегодняшний день в регионе стандартизована деятельность по взаимодействию муниципалитетов с инвесторами. Действуют инвестиционные уполномоченные, созданы условия для развития малого бизнеса, сформированы и утверждены "дорожные карты" по улучшению инвестиционной привлекательности. Эта работа позволила сформировать на перспективу до 2025 года базу из 782 инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории региона", — рассказала и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить в регионе работу по привлечению инвестиций. 

Областная газета Свердловской области

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