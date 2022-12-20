Екатеринбург получил уникальный бюджет на 2023 год

Фото: Полина Зиновьева

Депутаты екатеринбургской городской думы единогласно приняли во втором окончательном чтении бюджет уральской столицы на следующий год. Объем доходной части составит рекордные для города 64,2 миллиарда рублей. Финансовый документ депутатам представил глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ.

В следующем году доходы екатеринбургского бюджета составят 64,244 млрд рублей, а планируемые расходы - 66,230 млрд рублей. Представляя главный финансовый документ уральской столицы на 2023 год, глава города Алексей Орлов отметил его сбалансированный характер, который позволит выполнить все поставленные задачи и продолжить реализацию национальных проектов, таких как «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология» и «Демография».

Фото: Полина Зиновьева

Как отметили многие депутаты, бюджет сохранит свою социальную направленность. Основные траты будут направлены на развитие сети образовательных организаций, обновление дорожной инфраструктуры, содержание муниципальных учреждений и другие приоритетные направления.

В частности на образование в ближайший год планируется потратить 32,1 млрд рублей, на культуру - 2 млрд рублей, на ЖКХ – 3,1 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 2,3 млрд рублей.

Фото: Полина Зиновьева

"Я ознакомился со списком тех объектов, которые будут строиться, конструироваться, благоустраиваться, и хочу сказать, что общая сумма средств, которые предполагается влить в эти направления, впечатляет! Это 25 процентов бюджета 2023 года. Этот показатель характеризует развитие Екатеринбурга, и он заслуживает большого уважения», - отметил депутат городской думы Михаил Матвеев.

Председатель комиссии Екатеринбургской городской Думы по бюджету и экономической политике Елена Бондаренко, характеризуя принятый бюджет, назвала его одним из самых уникальных. По словам депутата, за несколько лет он увеличился почти на 15 миллиардов рублей.

Фото: Полина Зиновьева

"В следующем юбилейном году, согласно принятому бюджету, город продолжит строительство дорог и развязок, дополнительно к нам придут 45-50 троллейбусов. Они разгрузят отдаленные территории города, транспорт пойдет к новостройкам. Планируем открыть в парке им. Маяковского летнюю эстраду, которая долгое время простояла закрытой. Продолжится строительство трех школ и двух детских садов. Принято решение продлить еще на три года программу "Спорт в каждый двор". Также в следующем году мы построим стелу "Екатеринбург - город трудовой доблести". На нее со стороны федерального центра и из бюджета Свердловской области выделяется 158 миллионов рублей», - рассказала Елена Бондаренко.

За принятие бюджета следующего года депутаты проголосовали единогласно. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил их и пообещал, что каждый бюджетный рубль будет использован эффективно.