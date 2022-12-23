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Экономика
23 декабря 2022, 18:02

К юбилею Екатеринбурга выделено больше 22 миллиардов рублей

  Валерия Белякова
Екатеринбург в день города

Средства к 300-летию Екатеринбурга выделены из областного бюджета. Фото: Галина Соловьева

Больше 22 миллиардов рублей выделяют из бюджета региона к 300-летию Екатеринбурга. Средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Более 22 миллиардов было направлено на решение тех вопросов, которые обозначили и органы власти Екатеринбурга, и депутаты представительного органа. Это и улучшение городской среды, и строительство определенных объектов, и подготовка к самому празднику", — рассказала Людмила Бабушкина.

Председатель Заксобрания Свердловской области в качестве примера отметила софинансирование покупки новых троллейбусов для Екатеринбурга. На эти цели из бюджета региона выделили 250 млн рублей. 

"То, что было включено в программу подготовки к юбилею Екатеринбурга, утверждено, все пункты программы выполняются. Мы надеемся, что город достойно встретит 300‑летие", — резюмировала председатель Законодательного собрания Свердловской области.

Ранее стало известно, что доходы свердловского бюджета были увеличены почти на 6 миллиардов рублей.

Областная газета Свердловской области

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