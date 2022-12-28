Свердловским предпринимателям разрешили продлевать договоры без согласительных процедур

Предпринимателям разрешили продлевать договоры в сфере торговли в заявительном порядке. Фото: Галина Соловьева

Данная мера призвана поддержать экономический сектор региона в условиях санкционного давления и отвечает задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Постановление подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Согласно документу, предприниматели могут продлевать договоры по размещению нестационарных торговых объектов, организации розничных рынков и ярмарочной деятельности на основании заявления. Ранее необходимо было вновь проходить согласительные процедуры и заключать новый договор.

"В заявительном порядке на два года разрешено продлевать договоры, предусматривающие размещение нестационарных торговых объектов. И на пять лет — разрешения на право организации розничных рынков, а также договоры и иные разрешительные документы по организации и проведению ярмарок", — рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что принятое решение направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на снижение административной нагрузки при осуществлении торговли.