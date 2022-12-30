Кабмин РФ продлил на 2023 год мораторий на проверки бизнеса

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 2023 год действия моратория на проверки предпринимателей. Также в документе указано, что проверки в отношении компаний чрезвычайно высокого и высокого риска будут проводиться на основании специальных индикаторов.

К таким компаниям относятся социальные и промышленные объекты, а также отдельные виды деятельности, которые имеют максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере. Формат проверок на основании индикаторов риска подразумевает, что надзорные органы могут проводить контрольные мероприятия после получения информации о нарушениях обязательных требований.

Кроме того, согласно документу, устанавливается право исключать плановые проверки, если перед ними проходил профилактический визит по обращению контролируемого лица.

По словам замглавы Правительства — руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко, цель проверок на основании индикаторов рисков — предотвращение нарушений обязательных требований для бизнеса.

"Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода", — заявил Дмитрий Григоренко.

В пресс-службе кабмина также напомнили, что с июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного обжалования. Предприниматели через портал Госуслуг могут подать жалобы на решения контрольных органов.