Снег летает, тает, загрязняет

Фото: Алексей Кунилов

Нынешняя зима в Свердловской области щедра на снег. Уборочная техника на улицах городов и на региональных трассах работает круглосуточно. Тысячи тонн белых осадков ежедневно вывозятся на полигоны. Экологичным такой метод утилизации не назовешь: снег, пропитанный вредными веществами с улиц, лежит на полигонах до весны, загрязняя при таянии почву. Выходом может стать строительство в регионе по примеру Москвы и Санкт-Петербурга экологичных снегоплавильных станций. Такие проекты в регионах, включая наш, есть. Но в силу разных причин их реализация пока поставлена на стоп.

Уничтожают на полигонах

Среда, раннее утро. Бригада дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Октябрьского района Екатеринбурга ведет уборку дороги на улице Ткачей. Мощный грейдер срезает снежную корку с трассы под самый поребрик, за ним идет транспортер, который загружает ее обломки в огромный самосвал. Двое рабочих в ярко-оранжевых жилетах лопатами подчищают тонкую полоску снега, которую не сумели захватить лопасти уборочного агрегата.

Когда кузов стоявшего под погрузкой самосвала наполняется, грузовик отправляется на снегоприемный полигон на Сибирский тракт. Туда же свозят снег после чистки дворов жилых домов, площадок у торговых центров, предприятий. Там его выгружают и утрамбовывают бульдозером. Лежать он будет до весны, пока солнце не растопит.

– За декабрь мы вывезли около 40 тонн снега, за январь – уже почти 11 тонн, – говорит директор Октябрьского ДЭУ Тимофей Феденев. – Площади полигона вполне хватает для его складирования. После его таяния, где-то в апреле, проводится рекультивация площадки. Оставшийся мусор везем на полигон Спецавтобазы.

Для муниципалитетов Свердловской области полигонная практика утилизации снега является общепринятой. В Каменске-Уральском под полигоны выделены две территории: участок за Волковским кладбищем и площадка в промзоне за литейным заводом. Две площадки созданы по постановлению горадминистрации в Артемовском. В Екатеринбурге снег складируется на восьми полигонах, расположенных в разных районах. Ежедневно из уральской столицы вывозят более 1,5 тысячи тонн твердых осадков, а всего с начала зимнего периода 2022–2023 годов вывезли уже 515,7 тысячи тонн, сообщили «ОГ» в администрации города.

Сочли невыгодным

Однако такой метод утилизации неидеален с точки зрения экологии. Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ, твердые отходы, включая снег, относятся к отходам IV класса опасности, поскольку впитывают в себя множество вредных веществ, реагентов. Естественное таяние снега и впитывание влаги в почву ведет к загрязнению грунта под полигонами, оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Существуют более экологичные методы утилизации. Например, растапливание снега. Эту технологию пытались внедрить во многих городах России, но успеха добились лишь в Москве и Петербурге. Там снегоплавильные пункты созданы при местных Водоканалах. Сначала снег пропускают через дробилки, измельчают, отсеивают песок и бытовой мусор. Затем очищенную массу загружают в приемную камеру со сточными водами, где она тает и по трубам отправляется на очистные сооружения.

В Москве на стационарных снегоплавильных пунктах утилизируют порядка 90 процентов снега, остальное перерабатывают передвижные установки. В Петербурге за зимний сезон 2021–2022 годов, как значится на сайте vodokanal.spb.ru, расплавили порядка трех млн кубометров снежных масс.

В 2011 году в Екатеринбурге планировали построить аналогичную снегоплавильную станцию. Но этот проект так и не был осуществлен (см. публикацию «ОГ» в номере за 23 октября 2014 года).

– Искусственное плавление снега в городе не производится, – ответила на запрос «ОГ» заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Эта процедура требует подключения установки к очистным сооружениям, что технически на данный момент обеспечено быть не может. К тому же ужесточены требования к экологической безопасности стоков, что также усложняет решение проблемы.

В 2018 году снегоплавильную станцию, способную ежегодно перерабатывать до 100 тысяч тонн снега, планировали возвести в Нижнем Тагиле. Ее строительство было предусмотрено в концессионном соглашении между городом и Облкоммунэнерго наряду со строительством мусоросортировочного комплекса и полигона для захоронения твердых коммунальных отходов. Однако в 2021 году снегоплавильный комплекс был исключен из соглашения, поскольку в городе не оказалось подходящих участков, где можно было бы организовать сброс талых вод в таких объемах.

В Тюмени и Новосибирске снегоплавильные станции даже построили, но опыт их эксплуатации оказался неудачным. В первом случае такой метод признали нерентабельным, во втором – станцию закрыли по решению суда из-за многочисленных жалоб со стороны жителей расположенного по соседству жилого комплекса на шум.

Внедрение экологичной технологии утилизации снега, конечно, требует вложений, отмечают эксперты. Но их можно оптимизировать – например, используя для растапливания теплые сточные воды. Решается, как показывает московский опыт, и проблема шума: там по периметру территории установили звукопоглощающие ограждения.

По данным портала climate-energy.ru