Свердловская область вошла в топ регионов по социально-экономической устойчивости

При составлении рейтинга исследователи опирались на три критерия. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область по итогам III квартала 2022 года заняла 19-е место в рейтинге регионов по социально-экономической устойчивости. Исследования проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

В основу легли данные Росстата. Для составления рейтинга эксперты изучили три главных критерия в регионах: размер средней заработной платы, уровень социального благополучия и региональный продукт на душу населения, сообщают "Известия". Всего оценивались 35 субъектов РФ.

Как отметил глава ФоРГО Константин Костин, по итогам 9 месяцев 2022 года во всех регионах снизилась средняя заработная плата, а также средняя стоимость фиксированного набора товаров и услуг. При этом, по данным ФоРГО, в целом по стране увеличился показатель стоимости отгруженных товаров.

Ранее четыре свердловских школы были внесены в список лучших в России.