В концепции "Сухого порта" будут учтены пожелания бизнес-сообщества

Сухой порт — "ворота на восток" для региона. Фото: Павел Ворожцов

При формировании концепции проекта "Сухой порт" министерство экономики и территориального развития Свердловской области примет к сведению все пожелания потенциальных участников.

Среди целей "Сухого порта", создание которого инициировал губернатор Евгений Куйвашев, — расширение международной торговли, повышение эффективности и снижение стоимости перевозок и логистических услуг, а также обеспечение потребности регионов в части выхода к морским границам.

"Чтобы наш регион всегда был инвестиционно привлекательным, нам нужны не только традиционные форматы работы, но и новые проекты. Такой проект — это "Сухой порт". У Свердловской области есть уникальный шанс — стать новым логистическим хабом России, "воротами на восток", — отмечал Евгений Куйвашев.

В регионе по распоряжению губернатора была сформирована межведомственная рабочая группа, которая занимается реализацией проекта "Сухой порт". Ее возглавил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. За реализацию проекта несет ответственность региональное министерство экономики и территориального развития.

Как сообщил глава минэкономики Руслан Садыков, системообразующими элементами проекта станут несколько крупных транспортных и логистических объектов. Сейчас ведомство собирает всю возможную информацию о действующих транспортно-логистических площадках Урала, которые в перспективе могут стать частью "Сухого порта".

"Информацию о своих возможностях и планах по расширению, а также вопросы можно направлять напрямую в министерство или через деловые объединения", — добавил Руслан Садыков.

Глава минэкономики обсудил концепцию будущего проекта на площадке Уральской торгово-промышленной палаты с представителями Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Свердловской железной дороги, Уральской логистической ассоциации, научно-исследовательских институтов и другими.

Активно участвует в проекте Свердловская железная дорога.

"Необходимо увидеть комплексную транспортно-логистическую модель Урала. Информация нужна для определения потенциальных перерабатывающих способностей совокупности всех региональных площадок, что мы можем перевозить, и достаточно ли у нас для этих объемов производственных сил", — сказал заместитель начальника Свердловской железной дороги Алексей Гребенкин.

Уже сейчас принято решение начинать подготовку квалифицированных кадров для будущего проекта. В этот процесс планируется включить учебные заведения региона, уже существуют договоренности с транспортно-логистическими компаниями о прохождении производственной практики на их базе.

Ранее "Областная газета" уже писала о том, что "Сухой порт" станет одним из самых перспективных проектов, который будет реализовываться совместными усилиями правительства Свердловской области и СвЖД.