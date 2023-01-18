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18 января 2023, 17:27

Центробанк РФ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 зарубежным валютам

Банк России

Ранее Банк России устанавливал курсы рубля только к евро, доллару США и юаню. Фото: Владимир Мартьянов

Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля к 9 иностранным валютам. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

С 18 января Центробанк будет публиковать официальные курсы рубля к следующим валютам:

  • египетский фунт;
  • грузинский лари;
  • таиландский бат;
  • дирхам ОАЭ;
  • вьетнамский донг;
  • новозеландский доллар;
  • индонезийская рупия;
  • катарский риал;
  • сербский динар.

Ранее Банк России устанавливал курсы рубля только к евро, доллару США и юаню. Официальные курсы устанавливаются ежедневно в рабочие дни. Отметим, что курс Центробанка используется для расчета таможенных пошлин, отчетности, расчета НДФЛ с дивидендов в иностранной валюте и прочего.

Областная газета Свердловской области

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