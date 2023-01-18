Центробанк РФ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 зарубежным валютам

Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля к 9 иностранным валютам. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
С 18 января Центробанк будет публиковать официальные курсы рубля к следующим валютам:
- египетский фунт;
- грузинский лари;
- таиландский бат;
- дирхам ОАЭ;
- вьетнамский донг;
- новозеландский доллар;
- индонезийская рупия;
- катарский риал;
- сербский динар.
Ранее Банк России устанавливал курсы рубля только к евро, доллару США и юаню. Официальные курсы устанавливаются ежедневно в рабочие дни. Отметим, что курс Центробанка используется для расчета таможенных пошлин, отчетности, расчета НДФЛ с дивидендов в иностранной валюте и прочего.