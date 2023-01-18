Центробанк РФ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 зарубежным валютам

Ранее Банк России устанавливал курсы рубля только к евро, доллару США и юаню. Фото: Владимир Мартьянов

Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля к 9 иностранным валютам. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

С 18 января Центробанк будет публиковать официальные курсы рубля к следующим валютам:

египетский фунт;

грузинский лари;

таиландский бат;

дирхам ОАЭ;

вьетнамский донг;

новозеландский доллар;

индонезийская рупия;

катарский риал;

сербский динар.

Ранее Банк России устанавливал курсы рубля только к евро, доллару США и юаню. Официальные курсы устанавливаются ежедневно в рабочие дни. Отметим, что курс Центробанка используется для расчета таможенных пошлин, отчетности, расчета НДФЛ с дивидендов в иностранной валюте и прочего.