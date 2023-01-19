Свердловская область получила высокую оценку Правительства РФ за реализацию нацпроектов

По итогам 2022 года на Среднем Урале ввели 2,9 млн квадратных метров жилья. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором были подведены итоги реализации нацпроектов в 2022 году. В заседании участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По итогам 2022 года на Среднем Урале ввели 2,9 млн квадратных метров жилья. Значительный вклад в развитие жилищного строительства в регионе вносит программа "Стимул", которая обеспечивает новые дома социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурами. В частности, речь идет о микрорайоне Солнечный и Академическом районе Екатеринбурга, где в прошлом году построили школу и 4 участка дорог — на это было привлечено 2,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Достичь целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" помогает работа по расселению аварийного жилья. В прошлом году по региональной адресной программе возможность переехать из аварийных домов в новые квартиры получили 4,1 тыс. свердловчан. За все время действия программы, которая была запущена в 2019 году, было расселено более 11 тыс. человек или около 184 тыс. квадратных метров аварийных домов — это почти 55 % от общего объема программы. Только в 2022 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 8 многоквартирных домов, построенных специально для этих целей.

В рамках проекта "Чистая вода", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда", ввели в эксплуатацию систему водоснабжения в Кушве и насосную станцию в поселке Монетный, что позволило обеспечить питьевой водой около 27 тыс. уральцев.

За год было благоустроено 14 дворовых и 44 общественных территорий региона по проекту "Формирование комфортной городской среды". На это потратили около 1,5 млрд рублей. Также были завершены работы на объектах, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года в Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, Богдановиче и Красноуфимске.

По нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" было отремонтировано 75 километров региональных и 32 километра местных автодорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, установлены светофоры на 27 перекрестках уральской столицы и реконструированы 7 мостов, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Мы завершили 2022 год с рекордом по ключевым показателям. Президент страны высоко оценил результаты работы отрасли. Благодаря поддержке руководства страны и системной работе нам удается максимально эффективно реализовывать ключевые программы — это и жилищное строительство, и модернизация инфраструктуры, и рост объемов дорожного строительства. За год было введено 101,5 миллиона квадратных метров жилья, уложено 173 миллиона квадратных метров дорожного покрытия — всего отремонтировали 30 тысяч километров дорог, построили и реконструировали 1,6 тысячи километра", — сказал Марат Хуснуллин на заседании.