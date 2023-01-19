Свердловская область вошла в число лидеров рейтинга событийного потенциала среди регионов РФ

На 2023 год запланировано проведение более 50 мероприятий, организованных при поддержке свердловского правительства. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Выставочный научно-исследовательский центр R&C представил 19 января на XII Евразийском Ивент Форуме (EFEA) в Санкт-Петербурге рейтинг регионов России с самым высоким событийным потенциалом. Свердловская область 9‑й раз подряд заняла второе место в списке, уступив только Санкт-Петербургу.

И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова отметила, что деловые мероприятия выступают драйверами экономического развития, а также площадками для поиска новых технологических решений и перестройки логистических цепочек.

"Сегодня у нашего региона есть все предпосылки для расширения портфеля проводимых здесь знаковых деловых мероприятий. Это и самая современная конгрессно-выставочная инфраструктура, и развитые гостиничная и ресторанная сферы, а также индустрия развлечений: историческое и промышленное наследие, впечатляющая архитектура, аутентичная кухня", — заявила Елена Хлыбова.

В 2022 году при поддержке правительства Свердловской области на территории региона и за его пределами было проведено 42 крупных мероприятия. Среди них — Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, промышленная выставка ИННОПРОМ и чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек.

Как отметили в региональном департаменте информполитики, на 2023 год запланировано проведение более 50 мероприятий, организованных при поддержке свердловского правительства.