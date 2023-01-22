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Экономика
22 января 2023, 14:02

В России снижена ставка по сельской ипотеке до 0,1% для приграничных территорий

Деревня

Ставка по сельской ипотеке для приграничных территорий снижена с 3 % до 0,1 %. Фото: Павел Ворожцов

Постановление о снижении размера ставки по программе сельской ипотеки подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3 % до 0,1 %", — отмечено в сообщении.

С начала реализации программы "Сельская ипотека" в России выдали больше 109,7 тыс. кредитов. Общая сумма выданных займов составила 220,4 млн рублей. Россияне смогли купить или построить 6 млн квадратных метров жилья.

Отмечается, что ипотечный кредит по программе граждане могут получить на покупку земли и возведение на участке дома, приобретение готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Программа доступна для жителей сельской местности и городов, где население не превышает 30 тысяч человек, передает ТАСС.

Ранее Правительство продлило до середины 2024 года действие программы "Льготная ипотека".

Областная газета Свердловской области

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