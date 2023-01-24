Корпорацию развития Среднего Урала возглавил Андрей Мисюра

Андрея Мисюру коллективу КРСУ представил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Фото: Павел Ворожцов

Бывший руководитель екатеринбургского предприятия НПО автоматики (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") Андрей Мисюра назначен генеральным директором акционерного общества "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ).

Нового руководителя коллективу представил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, передает корреспондент "Областной газеты".

Андрей Мисюра родился 25 октября 1981 года. В 2003 году окончил радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. Трудовой путь начинал на предприятии НПО автоматики имени академика Семихатова техником первой категории.

С 2008 года — член Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России". С сентября 2014 по май 2016 года возглавлял министерство промышленности Свердловской области. В мае 2016 года был назначен генеральным директором НПО автоматики в Екатеринбурге. Предприятием Андрей Мисюра руководил по декабрь 2022 года.

Участвовал в реализации технопарка "Университетский". Имеет опыт работы с российскими и зарубежными компаниями по созданию высокотехнологичных проектов. Является автором 15 патентов и авторских свидетельств.

Напомним, в середине декабря 2022 года Андрея Мисюру на посту гендиректора НПО автоматики сменил Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ "Прогресс".