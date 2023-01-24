Евгений Куйвашев представил "Единой России" проекты по импортозамещению на Среднем Урале

Евгений Куйвашев отметил, что в Свердловской области идет работа по восьми направлениям партпроекта "Выбирай свое". Фото: пресс-служба свердловского отделения "Единой России"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак провел 24 января Всероссийское совещание партии, в рамках которого обсуждали инициативы по повышению отечественной производительности и импортозамещению. В совещании также принимали участие представители Минпромторга, Госкорпорации "Ростех" и главы регионов, в том числе, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Андрей Турчак напомнил, что в 2022 году партия запустила проект "Выбирай свое", к реализации которого подключились Ростех и Торгово-промышленная палата.

"В прошлом году мы провели масштабный форум, посвященный предпринимательству и импортонезависимости. Результаты мероприятия легли в основу поручений президента, во исполнение которых уже запущен механизм "промышленной ипотеки" по льготной ставке 3–5%, упрощен порядок участия наших предпринимателей из новых регионов Российской Федерации в программах лизинга, поддержки МСП, принят ряд других стимулирующих мер", — рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Евгений Куйвашев отметил, что в Свердловской области идет работа по восьми направлениям партпроекта "Выбирай свое". Губернатор рассказал о кампусе УрФУ мирового уровня, который строится в рамках направления "Образование и наука".

"Современная инфраструктура позволит максимально реализовать образовательный, научный и инновационный потенциал университета. В том числе, для решения задач импортозамещения. Также прорабатываем возможность строительства кампуса для Уральского государственного горного университета — старейшего вуза региона с уникальными компетенциями по подготовке специалистов горного дела", — передает слова губернатора пресс-служба свердловского отделения "Единой России".

Также глава региона рассказал, что основным проектом по направлению "Транспорт и транспортная инфраструктура" в Свердловской области выступает "Сухой порт" — новый логистический хаб России. Согласно плану, он станет своеобразными воротами на восток, а также обеспечит надежный товарооборот с дружественными странами.

Кроме того, Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область вносит серьезный вклад в повышение импортонезависимости отечественного транспортного машиностроения, а также в работу по созданию качественных и эффективных аналогов импортных лекарств и медицинских изделий.

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