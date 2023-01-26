Евгений Куйвашев поручил проработать новые пути решения кадровых вопросов в социальных сферах

Губернатор отметил, что наиболее остро кадровый вопрос стоит в сфере здравоохранения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину проработать дополнительные меры по решению кадровых вопросов в социальных сферах — прежде всего в здравоохранении. Тема привлечения новых специалистов стала основной на заседании правительства 26 января.

Работа по решению кадрового вопроса на Среднем Урале включает в себя подготовку и обучение специалистов по программам целевого набора, развитие системы наставничества и финансовых инструментов стимулирования кадров. К последнему относятся зарекомендовавшие себя программы "Земский врач" и "Земский учитель", в рамках которых специалисты, работающие в селах, получают жилье и выплаты на обзаведение хозяйством.

Кроме того, важную роль играет повышение престижа профессий, система премирования и гранты выдающимся работникам образования, культуры и здравоохранения.

"Важно совершенствовать этот комплексный подход к решению кадровых проблем в социальной сфере. Работа это серьезная, разноплановая. Мы многое уже сделали в этом направлении и не должны останавливаться. Необходимо проработать предложения по дополнительным мерам для решения кадрового вопроса, привлечения и закрепления молодых специалистов, для поддержки и стимулирования работников социальной сферы", — передает слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Из всех социальных сфер наиболее остро кадровый вопрос стоит в сфере здравоохранения. Именно поэтому власти уделяют особое внимание привлечению медработников.

По словам замгубернатора Павла Крекова, сейчас на Среднем Урале насчитывается около 42 тыс. медработников. Только за 2022 год общее число специалистов в сфере здравоохранения Свердловской области увеличилось на 6 тыс. человек. Однако кадры распределены между муниципалитетами неравномерно. Наиболее острый дефицит фиксируется на севере области, например в Североуральске.

"С каждым муниципалитетом региона вопросы по предоставлению мер поддержки врачам решаются отдельно. Сейчас 70 % муниципальных образований области уже готовы принять медиков и предоставить им жилье", — добавил замгубернатора.

Также он сказал, что на Средний Урал приезжают врачи из новых субъектов России и ближнего зарубежья. В регион уже прибыли около 140 специалистов из Херсонской области, Казахстана, Армении и Белоруссии.

Также правительство рассчитывает на увеличение выпуска медработников из профильных учебных заведений.

"Мы сейчас принимаем в ординатуру только после отработки человека в медучреждении. То есть через несколько лет, получив практический опыт, студент может продолжить обучение в ординатуре. Это позволяет привести в больницы большее количество кадров", — пояснил Павел Креков.