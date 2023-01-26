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26 января 2023, 15:46

В Свердловской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года

Деньги

В Свердловской области утвержден бюджетный прогноз. Фото: Галина Соловьева

Бюджетный прогноз Свердловской области утвержден 26 января на заседании регионального правительства, которое прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

Этот документ позволяет оценить бюджетные параметры в долгосрочной перспективе, сбалансировать областной и консолидированный бюджеты и разработать меры по сохранению стабильности бюджетной системы региона. 

"Актуальный бюджетный прогноз дает возможность увязать бюджетную политику, которую мы сегодня проводим, с задачами по поддержанию устойчивости экономики Свердловской области в условиях санкционного давления и достижению стратегических задач нашего региона", — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Одной из основных задач в обеспечении финансовой устойчивости региона является распределение бюджетных средств с учетом приоритетов, соблюдение баланса между мерами поддержки и сохранением финансовой стабильности, а также взвешенный подход к новым расходам, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По прогнозу, общий объем доходов областного бюджета к 2036 году вырастет более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом.

Документ также фиксирует рост расходов к 2027 году на финансирование государственных программ в регионе за счет средств областного бюджета более чем на 5 миллиардов рублей. 

Бюджетный прогноз рассчитан на базе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области с учетом общефедеральных тенденций. 

Ранее мы рассказывали о том, как принимался бюджет Свердловской области на 2023 год.

Областная газета Свердловской области

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