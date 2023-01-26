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Экономика
26 января 2023, 18:47

В России проведут эксперимент по внедрению системы, исключающей продажу просроченных товаров

продуктовый магазин

Эксперимент будет проходить на добровольной основе. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению Президента РФ Владимира Путина подписал постановление о проведении эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченных продуктов, а также незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Тестировать систему будут с 1 февраля по 1 августа 2023 года.

В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе для детей, минеральная и бутилированная питьевая вода, пиво и ряд других слабоалкогольных напитков. Просроченную продукцию будут отслеживать с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Также в рамках эксперимента будут следить за оборотом курительного, жевательного и нюхательного табака, табака для кальяна, курительных смесей, а также электронных систем нагревания табака.

Как сообщается на сайте федерального кабмина, основной задачей эксперимента будет отработка механизма обмена информацией о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга. Если эксперимент пройдет удачно, то в ближайшем будущем кассовые аппараты, оснащенные специальной системой, будут блокировать продажу товара с истекшим сроком годности.

Эксперимент будет проходить на добровольной основе.

Областная газета Свердловской области

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