Темы дня

Экономика
26 января 2023, 21:25

Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации

УЗГА

Также в списке есть екатеринбургская частная авиакомпания "Авиакон Цитотранс". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министерство финансов США опубликовало новый список российских компаний и граждан, в отношении которых вводятся экономические санкции. Под ограничения попал, в частности, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Также в списке есть екатеринбургская частная авиакомпания "Авиакон Цитотранс". Перечень физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, опубликован на сайте Минфина США.

Фото: сайт Минфина США
Фото: сайт Минфина США

В новый список попали вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров, глава ФСИН Аркадий Гостев, председатель правления АО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие. Ограничения введены также в отношении 12 компаний и 6 лиц, связанных с Евгением Пригожиным и основанной им ЧВК "Вагнер".

Ранее "Областная газета" писала, что УЗГА поставит легкие самолеты "Байкал" на Камчатку для перевозки пассажиров.

Читайте также:

Уральский завод гражданской авиации получил крупный заказ на поставку самолетов "Байкал".

Уральские самолеты "Байкал" будут использовать в санитарной авиации.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2023, 21:25 / Экономика
Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации
26.01.2023, 20:58 / Общество
Последние выходные января на Среднем Урале будут теплыми
26.01.2023, 19:59 / Общество
Спутник Роскосмоса запечатлел огромный отколовшийся айсберг в Антарктиде
26.01.2023, 18:47 / Экономика
В России проведут эксперимент по внедрению системы, исключающей продажу просроченных товаров
26.01.2023, 17:59 / Общество
Полторы тысячи студентов получат миллион рублей на развитие стартапа в 2023 году