Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации

Также в списке есть екатеринбургская частная авиакомпания "Авиакон Цитотранс". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министерство финансов США опубликовало новый список российских компаний и граждан, в отношении которых вводятся экономические санкции. Под ограничения попал, в частности, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Также в списке есть екатеринбургская частная авиакомпания "Авиакон Цитотранс". Перечень физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, опубликован на сайте Минфина США.

Фото: сайт Минфина США

Фото: сайт Минфина США

В новый список попали вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров, глава ФСИН Аркадий Гостев, председатель правления АО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие. Ограничения введены также в отношении 12 компаний и 6 лиц, связанных с Евгением Пригожиным и основанной им ЧВК "Вагнер".

Ранее "Областная газета" писала, что УЗГА поставит легкие самолеты "Байкал" на Камчатку для перевозки пассажиров.

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