Правительство РФ расширило условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов

Если раньше получить льготную ипотеку могли граждане в возрасте от 22 до 44 лет, то сейчас это смогут сделать IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для специалистов, которые работают в сфере информационных технологий. Согласно новому документу, получить льготные кредиты смогут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

Постановление расширяет возрастной диапазон участников программы. Если раньше получить льготную ипотеку могли граждане в возрасте от 22 до 44 лет, то сейчас это смогут сделать IT‑специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно.

Требования по минимальной зарплате также были скорректированы: требуемый показатель снижен со 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках, а в остальных населенных пунктах — со 100 тыс. до 70 тыс. рублей. Требования для IT‑специалистов в Москве останутся прежними — их зарплата должна быть не меньше 150 тыс. рублей в месяц. При этом минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству в другой аккредитованной IT‑компании.

Документом также вносятся изменения в требования к трудовому стажу. Для сохранения выгодной ставки после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита, как это было раньше. В случае увольнения сотрудника льготная ставка будет действовать для него еще в течение полугода, отметили в пресс-службе кабмина.

Программа льготной ипотеки для IT‑специалистов была запущена в 2022 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина с целью поддержать отрасль информационных технологий и создать комфортные условия для работников этой сферы. Льготная ставка по этой программе составляет до 5 % годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 15 %.

Добавим, что до 6 февраля IT-специалисты могут подать заявки на отсрочку от весеннего призыва.