Директор института УрГЭУ объяснил, что даст России рост ВВП в 2023 году

Максим Марамыгин отметил, что импортозамещение и осваивание новых отраслей позволит экономике страны развиваться. Фото: пресс-служба УрГЭУ

Директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин поделился мнением на счет роста ВВП РФ в 2023 году. Он отметил, что импортозамещение и осваивание новых отраслей позволят экономике страны развиваться.

Как рассказал Максим Марамыгин, в октябре 2022 года Международный валютный фонд ожидал падения российской экономики, а сейчас прогнозирует умеренный рост ВВП РФ на 0,3%. То есть, за три месяца прогноз улучшился на 2,6%.

Директор института УрГЭУ также напомнил, что в стране идет постепенное замещение ушедших с рынка компаний.

"Помните, в марте прошлого года возникла проблема с белой бумагой? Бумага у нас была российская, только отбеливатель для целлюлозы импортный. И никакой проблемы не было, чтобы наладить собственное производство отбеливателя. Так что к лету проблему с белой бумагой уже решили. И это только один частный случай", — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что проблемы в некоторых отраслях невозможно решить быстро. Например, в сфере производства микроэлектроники, которую только начинают осваивать в России.

"За счет того, что российский бизнес будет развивать новые для себя направления, получается хоть и небольшой, но рост ВВП. А это в свою очередь дает рост занятости населения, то есть более или менее приличный уровень жизни, когда у людей есть возможность заработка с нормальными социальными отчислениями. Так что в нынешний кризисный момент такое развитие событий для нас благоприятно", — отметил Максим Марамыгин.

В 2024 году, согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП России ожидается на уровне 2,1%. Это означает, что несмотря на санкции, российская экономика продолжает быть одной из ключевых в мире, подытожил эксперт.