Экономика УрФО справилась с санкционными вызовами

Вопросы экономики полпред Владимир Якушев обсудил на встрече с сенаторами и депутатами Госдумы от УрФО. Фото: Александр Лакедемонский

Экономика Уральского федерального округа продемонстрировала устойчивые показатели в 2022 году. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ Владимир Якушев на брифинге после встречи с сенаторами и депутатами Госдумы от УрФО, передает журналист "Областной газеты".

"С теми вызовами, которые были, экономика Уральского федерального округа справилась. Если мы говорим об индексе промышленного производства, то мы констатируем его 100%-ный уровень. Наша экономика никуда не "провалилась" и никуда не "упала". Это одна из главных вещей, которую можно на данный момент отметить", — сообщил Владимир Якушев.

Полпред добавил, что в середине 2022 года в экономике округа складывалась напряженная ситуация из-за санкций, но к концу года ситуация выправилась, предприятия УрФО нашли логистические цепочки и рынки сбыта.

Также Владимир Якушев отметил, что сейчас необходимо выстроить систему взаимодействия региональных и муниципальных властей в условиях санкционного давления. Важно выявлять проблемы, решение которых находится в законодательной плоскости. Взаимодействие должно привести к оперативному изменению федеральных законов. От этого в дальнейшем зависит социально-экономическое развитие регионов и уровень жизни граждан.

"В 2023 году мы понимаем, что продолжаем жить в условиях санкций, вызовы жесткие. Я думаю, что предприятия будут так же ответственно подходить к своей работе и двигаться вперед. Наша задача, которая стоит перед региональными властями, депутатами и сенаторами, — выполнение всех социальных обязательств, наше население ни в коем случае не должно пострадать, и, конечно, мы должны делать все для того, чтобы бизнес развивался", — резюмировал полпред.

Напомним, ранее Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации.