Темы дня

Экономика
3 февраля 2023, 16:52

Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма

  Сергей Рыбаков
Туризм

Свердловская область получит дополнительные средства в рамках госпрограммы "Развитие туризма". Фото: Павел Ворожцов

Комиссия Госдумы РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения Правительства РФ о распределении регионам субсидий на реализацию мероприятий федеральных проектов в рамках госпрограммы "Развитие туризма" и поддержку инициатив по развитию туристической инфраструктуры.

Свердловская область в 2023 году получит на эти цели почти 590 млн рублей дополнительной поддержки, рассказал "ОГ" первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Почти 144 млн рублей будет выделено на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, 82 млн рублей — на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), 106 млн рублей — на господдержку развития инфраструктуры туризма. Около 38 млн рублей предусмотрено на поддержку и продвижение событийных мероприятий в регионе и почти 220 млн — на господдержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

"Сегодня развитие внутреннего туризма приобретает особое значение. Необходимо не только создать для наших граждан наилучшие условия для отдыха в родной стране, но и дать им возможность приобщиться к историческому и культурному наследию. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы в реализации инициатив по развитию туризма регионы получали максимальную финансовую поддержку федерального центра", — заявил Александр Ремезков.

Напомним, в 2022 году в Свердловской области вдвое увеличился турпоток на предприятия региона.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2023, 18:33 / Общество
В Слободо-Туринском районе открыли четвертый ФАП после капремонта
03.02.2023, 17:32 / Общество
В Свердловской области на четыре дня объявлена первая степень опасности по смогу
03.02.2023, 16:52 / Экономика
Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма
03.02.2023, 16:40 / Общество
Минприроды запретило проводить автогонки на водоеме Среднего Урала
03.02.2023, 16:23 / Культура
В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку