Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма

Свердловская область получит дополнительные средства в рамках госпрограммы "Развитие туризма". Фото: Павел Ворожцов

Комиссия Госдумы РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения Правительства РФ о распределении регионам субсидий на реализацию мероприятий федеральных проектов в рамках госпрограммы "Развитие туризма" и поддержку инициатив по развитию туристической инфраструктуры.

Свердловская область в 2023 году получит на эти цели почти 590 млн рублей дополнительной поддержки, рассказал "ОГ" первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Почти 144 млн рублей будет выделено на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, 82 млн рублей — на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), 106 млн рублей — на господдержку развития инфраструктуры туризма. Около 38 млн рублей предусмотрено на поддержку и продвижение событийных мероприятий в регионе и почти 220 млн — на господдержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

"Сегодня развитие внутреннего туризма приобретает особое значение. Необходимо не только создать для наших граждан наилучшие условия для отдыха в родной стране, но и дать им возможность приобщиться к историческому и культурному наследию. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы в реализации инициатив по развитию туризма регионы получали максимальную финансовую поддержку федерального центра", — заявил Александр Ремезков.

Напомним, в 2022 году в Свердловской области вдвое увеличился турпоток на предприятия региона.